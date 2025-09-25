Bárbara Rey, su enigmático mensaje a Isabel Preysler ante la publicación de sus memorias

Resurgiendo de sus cenizas cual ave Fénix tras haber tocado fondo a nivel anímico a raíz de la guerra mediática que su hijo Ángel Cristo Jr. le declaró a finales de 2023, Bárbara Rey ha recuperado la sonrisa y la alegría gracias al programa 'Bailando con las estrellas'.

A sus 75 años, la vedette se ha convertido, con sus dotes para el baile, su ritmo y su entrega, en una de las grandes favoritas para hacerse con la victoria en la segunda edición del talent show de Mediaset, con el que reconoce que está encantadísima.

Y así nos lo ha contado en el estreno de 'Cabaret el Musical' en el Kit Kat Klub de Madrid, a donde ha asistido acompañada por su bailarín Abel Gil, con el que ha derrochado complicidad ante las cámaras bromeando con que son la "pareja del año". "Vamos a pedir las amonestaciones estas que hay que pedir para la boda y tal. Estamos encargados ya las alianzas y todo" ha asegurado entre risas.

"Yo lo estoy pasando muy bien. Es duro porque es duro, pero lo estoy pasando genial, estoy muy feliz. Que digo que es duro, pero que estoy muy feliz y me lo estoy pasando muy bien. Me gusta todo, todo, todo" confiesa, reconociendo que aunque "quien tuvo retuvo", en su caso su faceta de artista y el hecho de haber protagonizado numerosos espectáculos de revista le está pasando factura: "Yo me he movido un poco... Pero de técnica no tengo ninguna. Me cuesta mucho, me cuesta más que personas que no han hecho nunca nada, porque le dices, para acá, para allá, pero como yo tengo muchos vicios para este lado, de moverme a mi aire, me cuesta más cuando me mandan para otro sitio".

Pero, como ha confirmado con mucho sentido del humor, "soy la que mejor baja las escaleras sin dudas. Voy a pedir que por favor, en vez de bailar, que yo bajo la escalera y bajo y salgo".

Respecto al gran momento que está viviendo a pesar de su nula relación con su hijo, Bárbara confiesa que "todo me va muy bien. No quiero emocionarme, pero estoy muy contenta, muy feliz", con numerosos proyectos y mirando al futuro con optimismo.

En junio, la artista lanzó sus controvertidas memorias, 'Yo, Bárbara', y ahora es Mar Flores la que está en el punto de mira por su autobiografía. Y no es la única, ya que en octubre verán la luz las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia'. Sin pelos en la lengua, la madre de Ángel Cristo ha apuntado rotunda que "a veces se omiten cosas por no hacer daño y tal, pero lo que cuentes tiene que ser verdad. Que tú no cuentas todo, vale, pero lo que cuentes tiene que ser verdad". "Las de Mar no lo sé, no las he leído, pero vamos, con todo lo que están hablando... Pero a mí me gustaría... A mí me interesarían mucho las de la Preysler si lo contara todo" ha lanzado, dejando entrever que no cree que la 'reina de corazones' se sincere 100% sobre su vida.

"Me gustaría que contara los capítulos que no sabemos" ha añadido, revelando que no se refiere a que se indague en sus historias de amor con Julio Iglesias o Mario Vargas Llosa. "No, oye, no tiene por qué ser eso. Yo que sé, en su vida habrá conocido más gente" ha apuntado, reconociendo que "si son de su puño y letra nos pueden sorprender, pero lo que nos ponga si no lo sabemos sí nos sorprenderá. Yo espero que sí. Ella siempre ha sido muy inteligente".

Sobre lo que Bárbara no ha querido decir nada porque "hay cosas de las que no opino" ha sido sobre las memorias del Rey Juan Carlos, que se publicarán a principios de diciembre en nuestro país y en las que se rumorea que ha ignorado lo que vivió a su lado en su día.