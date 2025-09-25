Banca March apuesta por cotizadas de EEUU y Alemania y antepone el crédito frente a bonos soberanos

Banca March ha expresado este jueves su visión constructiva sobre los mercados financieros y ha apostado por una mayor exposición al crédito corporativo europeo de calidad frente a la deuda soberana, al tiempo que ha reforzado su sesgo positivo hacia la Bolsa estadounidense y, en el contexto europeo, la de Alemania.

Así lo ha indicado en un encuentro con los medios el director de estrategia y asesoramiento de la entidad, Joan Bonet, quien ha defendido que la renta fija ofrecerá rentabilidades reales positivas en todos los segmentos y ha subrayado que los fundamentales de las compañías dentro del segmento 'investment grade' "se han mantenido resilientes y ofrecen una prima adicional frente a la deuda soberana".

En lo referente al universo de inversión de las cotizadas, han indicado que tienen una perspectiva favorable gracias a la prevista prolongación del ciclo económico y al "sólido" crecimiento de los beneficios empresariales, especialmente en Estados Unidos con cifras de doble dígito.

"En el pasado, cuando se han producido episodios de recortes de tipos de la Fed con las Bolsas en máximos --escenario similar al actual--, los mercados de renta variable han registrado, en general, un desempeño más contenido en el corto plazo, pero si se analiza su comportamiento a doce meses, suben de media más de un 12% desde la bajada de tipos", ha acompasado el informe que ha acompañado a la presentación.

En su posicionamiento por regiones, la firma ha apostado por Estados Unidos, donde el peso del sector tecnológico y unos márgenes más elevados derivados de la productividad seguirán aportando un atractivo adicional.

En Europa, han destacado la posición diferencial de Alemania como única gran economía con margen fiscal para impulsar su industria en un momento de reformas, con valoraciones y un crecimiento de beneficios "atractivos en comparación a sus pares".

Bonet ha desgranado que a favor de Alemania reman la reforma constitucional que ha dado alas al gasto con sesgo en defensa e infraestructura, la capacidad ya existente de una gran industria y la capacidad exportadora del país.

Con el foco en los sectores, Banca March ha optado por aquellos en los que espera un mejor desempeño en materia de beneficios, esto es, la tecnología --con preferencia por software y ciberseguridad--, la salud y la defensa, apoyada esta última por el incremento del gasto militar derivado de los compromisos de la OTAN.

Durante la ponencia, Bonet ha insistido en la tesis de que el ciclo económico "no descarrilará" pese a cierta pérdida de dinamismo y que el entorno, por tanto, seguirá siendo favorable para la Bolsa.

Así las cosas, la entidad ha vaticinado en el cuadro más general que la economía mundial crecerá un 2,9% en 2026, ritmo por debajo del promedio histórico, pero en el que se puede descartar un escenario recesivo.

Esta coyuntura, a juicio de Banca March, se dará gracias a tres factores diferenciales frente a ciclos anteriores: un endeudamiento privado en mínimos --en España, por ejemplo, el endeudamiento ha caído un 30% en apenas cinco años--, la revolución tecnológica que impulsará la productividad y el aumento de inversiones vinculadas a la transición energética y que alcanzará un peso del 4% del PIB global para 2030.

En cuanto a la visión 'macro' de Estados Unidos, Bonet ha esbozado el escenario de un aterrizaje suave de la economía, con un crecimiento del PIB del 1,7% este año, en tanto que, a su juicio, la política fiscal expansiva de la Administración Trump, la resistencia del consumo y la reanudación de los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) sostendrán la actividad.

No obstante, ha reconocido que esta visión también tiene que mezclarse con unos datos macroeconómicos que apuntan a una cierta debilidad, pero que tampoco es de "escándalo"; una inflación pegajosa y próxima al 3% y, muy especialmente, un mercado laboral cuya evolución en próximos meses es la que realmente condicionará el panorama económico e inversor.

"La situación es mucho peor hoy o es peor hoy que a comienzos de año, pero no es tan tremenda como parece", ha alentado en resumen el ejecutivo para seguidamente recordar que, por ejemplo, los aranceles están ahora a un nivel promedio del 19%, prácticamente la mitad de lo que se preveía en el peor escenario inicial del 'Liberation Day'.

En cuanto al rol de los bancos centrales, Bonet ha estimado que en Estados Unidos los tipos de interés se situarán en el intervalo del 3%-3,25% para finales de 2026 mediante la ejecución ordenada de cuatro recortes, lo que supondrá abandonar el terreno de política monetaria restrictiva y que favorecerá segmentos como el de las 'small-caps', ya "baratas" de por sí.

Caso distinto es el que enfrenta Europa, con una inflación controlada y con los precios de energía contenidos --el barril de Brent se asentará en los 70 dólares--, por lo que la actual tasa de referencia en el 2% del Banco Central Europeo (BCE) está llamada a perdurar durante los próximos trimestres.

En relación a la previsión macroeconómica de la eurozona, la recuperación estará liderada por Alemania, que desplegará un histórico programa de inversión en infraestructuras y defensa de 500.000 millones de euros a lo largo de doce años, lo que añadiría unos 0,6 puntos porcentuales anuales al PIB germano que, por otra parte, se sitúa ahora en niveles de 2019.

España, por su parte, crecerá un 2,7%, por encima de sus socios europeos, aunque con un dinamismo inferior al de ejercicios anteriores.