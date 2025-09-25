Anabel Pantoja 'castiga' a la prensa tras su estallido por los falsos rumores de crisis con su novio

Disfrutando de su paso por 'Bailando con las estrellas' y de su nueva vida en Madrid tras casi dos años residiendo en Gran Canaria, la felicidad de Anabel Pantoja se ha visto empañada después de que Leticia Requejo revelase en 'El tiempo justo' que estaría atravesando una fuerte crisis con su novio, David Rodríguez.

Según la colaboradora, el fisioterapeuta no se habría adaptado a la capital -a donde viajaría de jueves a domingo para estar con su pareja y su hija Alma-, no le gustaría el tipo de vida que llevaría la sobrina de Isabel Pantoja con sus amigos influencers y, además, la situación de tensión se habría agravado porque la madre de la andaluza, Merchi Bernal, está viviendo con su hija para ayudarla y su relación con su yerno sería de lo más distante desde el ingreso de urgencia de su nieta en enero de 2025, por el que culparía a David.

Una información que Anabel negaba muy enfadada ante las cámaras a primera hora de este miércoles, mostrándose especialmente molesta cuando el reportero le ha preguntado si es cierto que su familia no ha perdonado al cordobés por el episodio que sufrió su pequeña Alma y por el que estuvo ingresada tres semanas en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria: "Creo que te has pasado y no merecía esa pregunta. Creo que te has pasado" exclamaba dolida antes de fulminar a la prensa con la mirada y dar un portazo.

Horas después, la prima de Kiko Rivera ha reaparecido radiante en el estreno de 'Cabaret el Musical' en el Kit Kat Klub de la mano de su bailarín en 'Bailando con las estrellas', Álvaro Cuenca, y de su compañera Bárbara Rey.

Derrochando elegancia con un ajustado diseño semitransparente de gasa negro de Zara del que presumió orgullosa en redes sociales, Anabel ha 'castigado' a la prensa y, en lugar de contestar a sus preguntas, se ha limitado a posar en el photocall con su mejor sonrisa saludando con la mano, sin acercarse a los reporteros después de su encontronazo por las preguntas sobre su supuesta crisis con David.