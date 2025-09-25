Alejandro Sancho responde a las críticas por vender las joyas de su madre, María Jiménez

Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho, vuelve a estar en el punto de mira tras su controvertida decisión de alquilar este verano la casa en la que vivió su madre en Chiclana de la Frontera, Cádiz -compuesta por 4 apartamentos independientes que ella misma decoró personalmente, jardín y una gran piscina- para mantener vivo el recuerdo de la icónica cantante de 'Se acabó' y, de paso, sacar rendimiento económico a la propiedad.

Tras abrir al público el que el fue el refugio de la artista sevillana -que falleció el 7 de septiembre de 2023- ahora ha puesto a la venta en la web de María Jiménez varias joyas personales de su madre. "Piezas únicas y originales" (alguna incluso bendecida por ella) que ha promocionado en su perfil oficial de Instagram, y que tienen un precio que oscila entre los 15 y los 90 euros.

Una inciativa que ha tenido una gran aceptación -ya que en pocas horas muchas de las joyas se han agotado- pero que ha provocado un gran revuelo entre muchos seguidores de María, que no entienden que su hijo se deshaga de sus recuerdos personales.

Alejandro ha respondido a las críticas este miércoles en el plató de 'El tiempo justo', y lo primero que ha querido dejar claro es que "esto no se hace por dinero, es un gesto para los fans que tanto la quisieron". "El primer año tras su muerte fue aceptación, el segundo adaptación y ahora toca mover todo esto" ha explicado, revelando que tiene "cajas y cajas" de objetos personales de su madre y que está convencido de que a la artista le encantaría que sus fans tuviesen un "pedacito" de ella.

"Igual que se hizo un funeral para todos, quiero que haya un reparto para todos" ha defendido, adelantando que además de sus joyas, también tiene planeado poner a la venta a precios asequibles algunos bolsos y ropa que pertenecieron a María "porque aunque me duele, siento que es el momento, hay que dejar que fluya la energía nueva".

Sí ha aclarado que no piensa deshacerse de sus objetos personales más íntimos y especiales, de sus recuerdos e imágenes privadas, ni de su legado artístico -que incluye discos de oro, platino y diferentes premios-, con los que planea llenar un espacio homenaje a su madre en un futuro.

"Estoy súper contento con esto de los collares porque se ha vendido todo. Pero por Dios, que solo compren en la página web de María porque luego te puedes encontrar que alguien lo está revendiendo. He vendido una cosa en 40, la he visto en 400" ha comentado a su salida de Mediaset, insistiendo en que su madre "estaría contenta con que la gente tuviera una pieza de ella". "Son cositas de poco valor, pero como tengo tanto, pues es un bonito detalle" defiende, haciendo oídos sordos a las críticas porque, como asegura, cada vez que "levanta un dedo hay revuelo".

Y, como ha confesado, la mejor herencia que ha tenido de su madre no es el patrimonio material sino "la herencia que me ha dejado cultural, artística, y cómo la gente se empodera escuchando su música. Eso me fascina cuando me lo cuenta la gente".

Por último, ahora que están tan de moda las memorias entre los rostros conocidos -a las de Bárbara Rey y Mar Flores se sumarán en unas semanas las de Isabel Preysler y el rey Juan Carlos-, Alejandro no descarta escribir su propia autobiografía: "Yo he vivido cuatro o cinco vidas ya a mi edad. La vida de rico, de pobre, de famoso, de todo. Y la verdad es que tengo apuntes. Tengo apuntes de épocas pasadas y entre eso y cosas que van surgiendo de fotos... Sí, haremos memorias".