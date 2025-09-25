Al menos cinco civiles muertos en nuevos ataques de la junta birmana contra el estado de Kachin

Al menos cinco civiles han muerto este jueves en nuevos ataques perpetrados por la junta birmana que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021 en el estado de Kachin, en el norte de Birmania, donde continúan los enfrentamientos contra los grupos rebeldes de la zona.

El Ejército, que ha procedido a desplegar más operativos en la zona, ha atacado principalmente la localidad de Hpakant, si bien también se han registrado bombardeos y ataques con drones contra Tsawlaw, que se encuentra a unos 20 kilómetros de la frontera con China, según informaciones del diario 'Myanmar Now'.

Los enfrentamientos siguen reproduciéndose en la zona y se han extendido también a zonas de Bhamo y Waingmaw, donde las fuerzas de seguridad han incrementado su presencia, tal y como ha denunciado el Ejército de Independencia de Kachin (KIA).

Los militares birmanos están tratando de hacerse con el control de los territorios cuyo control han ido perdiendo en el marco de la guerra, por lo que han incrementado sus operaciones en el estado septentrional.

Birmania se ha visto sumida en una grave crisis desde el golpe de Estado. El Gobierno de Unidad Nacional declaró en septiembre de 2021 desde el exilio "una guerra defensiva popular" contra la junta militar y pidió a los ciudadanos "de todos los rincones del país" que se rebelaran contra los golpistas que tomaron el poder, lo que ha derivado en una guerra civil.