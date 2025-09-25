Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 25 de septiembre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad Julio 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-inmobiliario-datos-hoy/29/espana/106

-- 9.00 horas. Hipotecas Mensual Julio 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-importe-ejecuciones-hipotecarias/146/espana/106

-- 11.00 horas. Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior (INE)

https://www.epdata.es/datos/numero-empresas-hay-espana/476/espana/106

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel (INE)

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-espana-cifras-datos-estadisticas/420

-- 14.30 horas. PIB de EEUU

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660

