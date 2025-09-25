Accenture gana 6.541 millones de euros en su año fiscal, un 5,7% más, y mejora el dividendo

La firma de servicios profesionales Accenture registró un beneficio neto atribuido de 7.678 millones de dólares (6.541 millones de euros) en su año fiscal 2025, finalizado el 31 de agosto, un 5,7% más respecto de lo contabilizado en el ejercicio anterior.

Los ingresos sumaron 69.673 millones de dólares (59.352 millones de euros), un 7,4% más. Por áreas, la de productos brindó 21.197 millones de dólares (18.057 millones de euros) y la de salud y servicios públicos 14.763 millones de dólares (12.576 millones de euros), esto es un 8,4% y un 6,7% más, respectivamente.

La división de servicios financieros generó 12.774 millones de dólares (10.882 millones de euros), un 10% más, y la de medios y tecnología vio ampliada su facturación en un 5,7%, hasta los 11.454 millones de dólares (9.757 millones de euros). El segmento de recursos aportó 9.485 millones de dólares (8.080 millones de euros), un 4,8% más.

Accenture incurrió en unos gastos operativos totales de 59.447 millones de dólares (50.641 millones de euros), equivalente a una subida interanual del 7,5%.

Ya en el cuarto trimestre, la multinacional domiciliada en Irlanda obtuvo unas ganancias de 1.414 millones de dólares (1.205 millones de euros), un 16% menos, y una cifra de negocio de 17.596 millones de dólares (14.989 millones de euros), un 7,3% más.

"Estoy muy satisfecha con nuestro crecimiento del 7% en el ejercicio fiscal 2025, lo que demuestra nuestra capacidad única para satisfacer las necesidades de nuestros clientes cuando nos piden ayuda para reinventarse y liderar mediante la IA", ha afirmado la presidenta y consejera delegada de Accenture, Julie Sweet.

La cuenta de resultados muestra que los nuevos pedidos relacionados con la IA generativa fueron de 1.800 millones de dólares (1.533 millones de euros) en el trimestre y de 5.900 millones de dólares (5.026 millones de euros) para el año completo.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

De cara al primer trimestre fiscal de 2026, Accenture espera que los ingresos crezcan del 1% al 5% en divisa local y que se queden en el rango de los 18.100 a 18.750 millones de dólares (15.419 a 15.972 millones de euros).

La firma anticipa que la facturación para el conjunto del año repunte entre un 2% y un 5%, al tiempo que los beneficios diluidos por acción estarán entre los 13,19 y 13,57 dólares (11,24 y 11,56 euros).

Además, ha anunciado un dividendo trimestral de 1,63 dólares (1,39 euros) por título pagadero el 14 de noviembre para los tenedores que figuren como tal al cierre del mercado el 10 de octubre, un 10% más que el anterior.