0-2. Independiente del Valle remonta en Manizales, gana en penaltis y se clasifica a semis

Manizales (Colombia), 24 sep (EFE).- Independiente del Valle remontó este miércoles en Manizales y venció 0-2 al Once Caldas, un resultado con el que llevó la serie de cuartos de final a los penaltis en los que se impuso 4-5 y se clasificó a semifinales, ronda en la que se enfrentará con el Atlético Mineiro.

El conjunto ecuatoriano se llevó la victoria en el tiempo regular del partido jugado en el estadio Palogrande de Manizales. Un doblete del argentino Michael Hoyos dejó la serie igualada y llevó la definición a los penaltis.

En la tanda de penaltis, los tantos de los ecuatorianos fueron obra de Juan Cazares, Jhegson Méndez, Richard Schunke, Claudio Spinelli y Layan Loor, que anotó el gol de la clasificación, y erró Renato Ibarra.

Anotaron por el club colombiano Dayro Moreno, Luis Felipe Gómez, Michael Barrios y Mateo García, mientras que fallaron Robert Mejía y el portero James Aguirre, que no pudo rematar cómodo porque el césped estaba blando y se levantó cuando iba a patear.

En el tiempo regular, los visitantes salieron a presionar con los argentinos Hoyos y Claudio Spinelli, principalmente, pero los anfitriones lograron salir airosos de la mayoría de las jugadas bajo el liderazgo del centrocampista Robert Mejía.

El Blanco Blanco empezó a hacer con los balones largos del portero James Aguirre y tuvo oportunidades claras para anotar con jugadas de mano a mano de Dayro Moreno y Mateo Zuleta, atajadas ambas por el guardameta argentino Guido Villar.

Los anfitriones tenían dominado el partido y el Matagigantes no había podido generar ni una sola opción, hasta que el experimentado Junior Sornoza condujo desde la mitad del área y mandó un centro, al minuto 27, que cabeceó Hoyos para celebrar el 0-1.

Los ecuatorianos le robaron el balón a su rival e hicieron mucho daño por el costado derecho, donde el lateral chileno Matías Fernández y el extremo Darwin Guagua fueron un dolor de cabeza constante para el carrilero Kevin Tamayo.

En la segunda etapa, Independiente del Valle salió a buscar el 0-2 y lo consiguió pronto, al 51, en un tiro de esquina lanzado por Sornoza y cabeceado, de nuevo, por Hoyos, que celebró a rabiar ante la sorpresa de la multitud que lleno las tribunas del estadio Palogrande.

Once Caldas equilibró el partido y el juego se puso rocoso, con muchas faltas de ambos equipos, bastante tensión y pocas oportunidades en los arcos.

En los minutos finales, los anfitriones se volcaron al ataque, liderados por Moreno, pero no fueron claros y el partido se definió en la serie de penaltis, en los que Independiente del Valle ganó 4-5 y jugará por tercera vez en su historia las semifinales de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro, próximo escollo del Independiente del Valle, superó en su serie al Bolívar boliviano. Este miércoles le derrotó por 1-0 y una semana atrás le sacó un empate 2-2 en La Paz.

- Ficha técnica:

0. Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Jeider Riquett, Kevin Tamayo (m.55, Luis Palacios); Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez (m.58, Esteban Beltrán); Michael Barrios, Mateo Zuleta (m.68, Luis Felipe Gómez) y Dayro Moreno.

Entrenador: Hernán Darío Herrera.

2. Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortéz (m.86, Layan Loor); Patrick Mercado, Jordy Alcívar (m.72, Jhegson Méndez), Darwin Guagua (m.79, Juan Cazares), Junior Sornoza (m.86, Renato Ibarra); Michael Hoyos (m.86, Jean Arroyo) y Claudio Spinelli.

Entrenador: Javier Rabanal.

Goles: 0-1, m.27: Michael Hoyos. 0-2, m.51: Michael Hoyos.

Árbitro: el argentino Maximiliano Ramírez. Amonestó a Dayro Moreno, Juan Cuesta, Juan Cazares y Claudio Spinelli.

Incidencias: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana disputado en el estadio Palogrande de Manizales.