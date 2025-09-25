0-1. Plaza Amador vence a Real España y se acerca a semifinales de la Copa Centroamericana

Tegucigalpa, 24 sep (EFE).- Un gol de Ovidio López bastó para que el Plaza Amador panameño se impusiera este miércoles a domicilio al Real España hondureño en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

El gol del partido jugado en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, hogar del Real España, llegó en el segundo tiempo. López definió de derecha desde el costado izquierdo del área, tras una asistencia precisa de Éric Davis.

El tanto fue suficiente para inclinar un duelo muy disputado, en el que el conjunto panameño mostró mayor contundencia en los momentos clave.

Durante la primera mitad, Plaza Amador generó las ocasiones más claras. José Murillo puso a prueba en varias oportunidades al portero hondureño Luis López, que respondió con dos atajadas decisivas —una al minuto 6 y otra al 23— para mantener su arco en cero.

El equipo panameño también inquietó con remates de Everardo Rose, mientras que Real España estuvo cerca de abrir el marcador a través de Darixon Vuelto, cuyo disparo desde fuera del área (21’) pasó muy cerca del poste

En el complemento, los canaleros, del entrenador Mario Méndez, siguieron insistiendo hasta encontrar el gol que silenció a la afición local. Real España buscó la igualdad en los minutos finales, pero no logró superar la sólida defensa visitante.

Con este resultado, Plaza Amador llega con ventaja mínima a la revancha, programada para el 1 de octubre en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, donde buscará cerrar la serie y sellar su boleto a las semifinales.

Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, está obligado a ganar como visitante para mantenerse con vida en el torneo regional.

– Ficha técnica:

0. Real España: Luis López; Maylor Núñez, Daniel Aparicio, Devron García, Franklin Flores; Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Nixon Cruz (m.92, Yeison Moreno), Darixon Vuelto (m.53, Carlos Mejía); Gustavo Moura y Bryan Moya (m.46, Dixon Ramírez).

Entrenador: Jeaustin Campos.

1. Plaza Amador: Samuel Castañeda, Omar Córdoba, Jimar Sánchez, Aimar Omar Sánchez, Eric Davis, Joel Lara (m.75, Yoameth Murillo), Abdul Gadiel Knight, Alberto Quintero (m.75, Ricardo Phillips), José Murillo, Everardo Rose (m.76, Ovidio López) y Jorlian Sánchez (m.93, Juan Forero).

Entrenador: Mario Méndez.

Gol: 0-1, m.90: Ovidio López.

Árbitro: el costarricense Steven Josué Madrigal amonestó a Bryan Moya, Jimar Sánchez, Carlos Mejía y Nixon Cruz.

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana jugado en el Estadio Francisco Morazán, de la ciudad de San Pedro Sula.