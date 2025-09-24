Un grupo de fondos soberanos y de pensiones comprará el 46% de la filial alemana del operador de redes Tennet

Un consorcio liderado por fondos soberanos y de pensiones invertirá 9.500 millones de euros hasta 2029 para hacerse con el 46% de la división alemana de Tennet, operadora estatal neerlandesa de redes eléctricas.

Según una carta del ministro holandés de Finanzas, Eelco Heinen, remitida al Parlamento a la que ha tenido acceso 'Bloomberg', el fondo soberano de Singapur (GIC); el fondo APG, el mayor proveedor de pensiones de los Países Bajos; y el Fondo Global de Pensiones de Noruega (Norges Bank) están implicados en una operación que valora la unidad alemana de Tennet en unos 40.000 millones de euros.

En concreto, Norges Bank, el mayor fondo soberano mundial, ha informado mediante una nota de prensa que tomará una participación del 21,8% por 4.500 millones de euros.

Heinen ha asegurado que la entrada de inversores privados "ayudará a reforzar las redes energéticas de Europa", lo que es "importante" para la seguridad energética del continente. La adquisición se cerrará en la primera mitad de 2026.

Tennet, una de las cuatro operadoras de redes de transmisión en Alemania, trató en su momento de deshacerse de sus operaciones en el país, pero las negociaciones para su venta a KfW, banco de desarrollo del Estado alemán, descarrilaron en 2024 ante el coste prohibitivo que tendría para las arcas públicas.

El último acuerdo alcanzado permitirá a Tennet Alemania planificar inversiones y disponer de miles de millones de euros para mejorar la infraestructura de la red, algo esencial para aliviar la saturación de las líneas de transmisión y cumplir con los objetivos de cero emisiones netas para 2045.

De su lado, fuentes del Ministerio de Economía alemán citadas por 'Investing' celebran la venta y apuntan a la posibilidad de que Berlín aflore una "participación minoritaria" en la empresa de servicios públicos.