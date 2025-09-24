SINEACE se une a UNIR y UNIR México para fortalecer la calidad educativa y la formación profesional en Perú

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) ha firmado un convenio con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y UNIR México para fortalecer la calidad educativa en Perú y facilitar el acceso a formación superior para colaboradores del organismo público y sus familiares directos.

La firma ha tenido lugar en la sede de SENIACE en San Isidro, Lima, por parte del presidente del Consejo Superior de esta entidad, Ángel Velázquez, y el country manager de PROEDUCA para América Latina, grupo educativo al que pertenecen UNIR y UNIR México, Martín Santivañez.

También han estado presentes la presidenta del Instituto Peruano de Educación Básica (Ipeba), órgano operador del SINEACE, Verónica Caffo; y el gerente general del SINEACE, Fiorella Casique.

Santivañez ha destacado que "este convenio representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la calidad educativa en el Perú, consolidando el compromiso con una educación de excelencia y con estándares internacionales".

Asimismo, ha subrayado el papel de UNIR y UNIR México como aliados estratégicos en la formación de profesionales altamente capacitados.

Por su parte, las autoridades del SINEACE han resaltado la importancia de esta alianza, que permitirá articular esfuerzos en el desarrollo de procesos de evaluación y certificación que eleven los niveles de calidad en la formación profesional.

En palabras de Velázquez, este convenio permite "avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo y riguroso, que responda a las necesidades del país y garantice la calidad del servicio educativo".

BENEFICIOS DEL CONVENIO

El convenio contempla condiciones ventajosas en la matrícula de maestrías de calidad europea impartidas en línea por las dos instituciones académicas.

Además, los firmantes se comprometen a ofrecer el apoyo logístico necesario para el cumplimiento de las actividades comprometidas, así como aquellas que se desprendan de su ejecución.

SINEACE es el organismo público que garantiza la calidad del servicio educativo en instituciones públicas y privadas, y certifica competencias en sectores priorizados.

Su misión es asegurar dicha calidad mediante procesos de evaluación, acreditación y certificación profesional. Cuenta con tres órganos operadores: Ipeba, Coneaces y Coneau, contribuyendo así a la mejora continua del sistema educativo.

Por su parte, UNIR y UNIR México ofrecen una formación superior de máximo nivel, con un modelo pedagógico cien por cien en línea, flexible y orientado a la empleabilidad.

Con más de 100.000 egresados de sus aulas virtuales y 55.000 estudiantes activos, UNIR es líder en educación online en español, según el prestigioso ranking Times Higher Education (THE), uno de los tres más influyentes a nivel internacional.

UNIR es una universidad que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad.