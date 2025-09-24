RSF pide en la ONU medidas urgentes para que Israel cese los ataques a periodistas en Gaza

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó este miércoles, durante la Semana de Alto Nivel de la ONU, a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes para proteger a los periodistas de la Franja de Gaza, asediados por la ofensiva israelí.

Durante una reunión ministerial celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, RSF rogó a los estados miembros que presionen a las autoridades israelíes para que proteja a los periodistas en Gaza, abra la Franja a los reporteros extranjeros y permita la evacuación de los que desean salir.

"Las campañas de desprestigio y los ataques selectivos del ejército israelí no pueden permitir que estos crímenes se normalicen ni que se debilite el derecho internacional, que no es un simple marco legal ni una formalidad política, sino un imperativo moral", declaró Thibaut Bruttin, director general de RSF.

Desde los atentados del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la ofensiva en Gaza, al menos 210 periodistas han sido asesinados durante operaciones israelíes, incluyendo 56 casos en los que RSF tiene razones fundadas para creer que fueron atacados deliberadamente por su trabajo periodístico.

Además de la muerte de reporteros, los ataques israelíes han destruido y dañado edificios que albergan medios de comunicación, incluyendo la redacción de la agencia AFP el 5 de noviembre de 2023 y al menos otros 50 despachos de medios, según el Sindicato de Periodistas Palestinos.

La Franja está cerrada a medios extranjeros y las autoridades israelíes continúan prohibiendo la evacuación de periodistas dentro del enclave, con muy pocas excepciones, apuntó RSF en un comunicado.

"Los crímenes internacionales contra periodistas en Gaza permanecen impunes, y los periodistas son sistemáticamente difamados y etiquetados como terroristas de Hamás por las autoridades israelíes para justificar su persecución", señaló la organización.

RSF hizo un llamamiento a la aplicación plena de la Resolución 222 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en 2015, que condena todas las violaciones y abusos contra periodistas en conflictos armados.

En la reunión participaron el periodista palestino instalado en Gaza Rami Abou Jamous (France 24); así como Rita Baroud (La Repubblica) y Motaz Aziza, informadores que lograron salir del enclave hace unos meses, entre otros. EFE