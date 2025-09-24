Principales titulares de los periódicos para el jueves 25 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Rey, a Israel: "Detengan la masacre en Gaza. Es aberrante""
-- "Maria mostró a la ciencia cómo llegó a los 117 años"
EL MUNDO
-- "La mujer de Sánchez al borde de ir a juicio por valerse del "poder"
-- "Dirigentes del PSOE señalan a Redondo por 2no saber hacer frente a la crisis de las pulseras""
ABC
-- ""Indicios fundados y sólidos" de malversación abocan a Begoña Gómez a un jurado popular"
-- "El Rey pide en la ONU que Israel cese la "masacre" en Gaza"
LA RAZÓN
-- "Cuatro juicios de gran repercusión cercan a Sánchez el próximo año"
-- "Felipe VI: "Exigimos que detengan la masacre" en Gaza
LA VANGUARDIA
-- "El Rey exige en la ONU a Israel: "Detengan la masacre en Gaza"
-- "Escalada de inversiones millonarias en centros de datos en EE.UU."
EL PERIÓDICO
-- "El Rey exige a Israel ante la ONU el fin de la *masacre* de Gaza"
-- "El juez Peinado envía a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación"