Mutualidad aprueba su nueva estructura organizativa con Rafael Navas como director general del grupo

La junta de Gobierno de Mutualidad ha aprobado y presentado este miércoles la nueva estructura de la dirección general de Grupo Mutualidad como parte del proceso de transformación organizativo y del nuevo Plan Estratégico 2025-2028, que la entidad presentará al detalle el próximo 1 de octubre.

La entidad ha detallado en un comunicado que el actual director general de Mutualidad, Rafael Navas, asume con efectos inmediatos la posición de director general del Grupo con responsabilidad sobre todas las compañías que lo integran, esto es, la aseguradora, Avanza Previsión; la compañía inmobiliaria, Value Plus Properties, y la agencia de seguros exclusiva, Privilegia.

"Su labor se centrará en reforzar el Gobierno Corporativo y la gestión integral del Grupo", han incidido desde Mutualidad.

Por su parte, el hasta ahora director general adjunto de Mutualidad, Fernando Ariza, ha sido designado como nuevo director general para sustituir a Navas y bajo la premisa de liderar la visión estratégica de la entidad, así como la actividad de negocio y el cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Estratégico 2025-2028.

Esta reorganización, según han explicado, dota a Grupo Mutualidad de un modelo organizativo que combina la especialización de cada entidad con una visión global y coordinada desde el Grupo.

En palabras del presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, "el crecimiento de Grupo Mutualidad impulsa esta nueva estructura que aporta mayor claridad, eficiencia y funcionalidad en la gestión, permitiendo a cada integrante de la Dirección General concentrarse en funciones más específicas y de alto valor añadido".