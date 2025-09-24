Mueren cinco personas en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Al menos cinco personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del repunte de los asaltos en esta zona del país durante las últimas semanas.

El jefe del sector Beni-Mbau, Kasereka Malisava Jean Bosco, ha indicado que los asaltantes tendieron una emboscada entre las localidades de Mbau y Mantumbi, en la provincia de Kivu Norte, antes de especificar que en el lugar han sido hallados cinco cadáveres.

"Los asaltantes incendiaron varios vehículos. También hay tres desaparecidos", ha manifestado en declaraciones al portal congoleño de noticias 7sur7, por lo que no se descarta que el balance de víctimas mortales aumente en las próximas horas.

Kivu Norte ha sido escenario durante las últimas semanas de varios ataques por parte de las ADF, incluido uno ejecutado el 8 de septiembre contra la aldea de Ntoyo que se saldó con más de un centenar de muertos, según denunció la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO).

La ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.