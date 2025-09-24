Meloni califica la iniciativa de la flotilla a Gaza de "innecesaria, peligrosa e irresponsable"

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha criticado duramente a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia la Franja de Gaza cargada con ayuda, calificando la iniciativa humanitaria de "innecesaria, peligrosa e irresponsable".

"No hay necesidad de arriesgar la seguridad. No hay necesidad de entrar en una zona de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano y las autoridades competentes podrían haber entregado en cuestión de horas", ha subrayado la primera ministra en declaraciones a la prensa desde Nueva York.

En este sentido, Meloni ha resaltado que este tipo de iniciativas "parecen estar diseñadas no para entregar ayuda, sino para crear problemas al Gobierno". No obstante, ha condenado los ataques contra los barcos de la flotilla y ha añadido que se han iniciado investigaciones para determinar la responsabilidad de estos hechos.

Meloni ha informado además de que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, está trabajando en una propuesta para entregar esta ayuda a Chipre para que sea transferida después al Patriarcado Latino de Jerusalén y ha detallado que las autoridades están esperando una respuesta al respecto por parte de la flotilla.

"Espero una respuesta muy clara de los líderes de los partidos de la oposición que tienen a sus parlamentarios a bordo de estos barcos, porque quiero respuestas serias; de lo contrario, estamos jugando a un juego. El problema es que no estamos jugando a la petanca, estamos hablando de una guerra", ha resaltado.

La primera ministra también ha informado que Roma ha autorizado el envío de una fragata a la zona --una medida anunciada por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, durante la tarde de este miércoles-- "para garantizar, de ser necesario, el rescate y la asistencia de aquellos que se encuentren en peligro", si bien "no se prevé el uso de la fuerza militar".

La reacción llega después de que la Global Sumud Flotilla --que ya sufrió dos ataques con drones contra sendos barcos cuando estaban atracados en Túnez-- reclamara "escolta marítima y observadores diplomáticos" a los países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que ha denunciado tras registrar en la madrugada de este miércoles "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión.

Previamente había denunciado en sus redes sociales la detección de drones, objetos lanzados, explosiones e interferencias en las comunicaciones en lo que ha calificado como "operaciones psicológicas" e intimidatorias, de las que ha responsabilizado a "Israel y sus aliados", tachando de "espantosos" los extremos a los que, afirma, llegan "para prolongar los horrores de la hambruna y el genocidio en Gaza".

La flotilla había rechazado la propuesta de Israel de atracar y transferir la ayuda desde el puerto de Ascalón, en Israel, tras lo que el Gobierno israelí afirmó que esta postura refleja que su misión no es ayudar al pueblo de Gaza, sino "servir a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás" y advirtió de que las autoridades tomarán "las medidas necesarias para impedir su entrada en la zona de combate y detener cualquier violación del bloqueo naval".