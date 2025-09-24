Los divertidos motes que han puesto a Carmen Borrego y Alessandro Lequio sus propios compañeros

A raíz de los motes que Miri Pérez-Cabrero y Sonia Monroy han puesto a sus 'enemigos' en 'Supervivientes All Stars 2025', Adara Molinero ('drama queen'), Fani Carbajo ('falsa queen'), y Tony Spina ('mosca king'), los colaboradores del club social de 'Vamos a ver' han puesto divertidos apodos a los compañeros que han elegido de entre los presentes en el plató del programa este miércoles: Alessandro Lequio, Carmen Borrego, Anita Williams, Pepe del Real, Sandra Aladro, Adriana Dorronsoro, y Giovanna González.

Ante las risas de Patricia Pardo -que no ha participado al ser "la más buena"-, uno a uno han ido revelando el mote que han puesto, sin necesidad de decir a quién, arrancando las carcajadas de los demás. El de Dorronsoro, "Listilla", ha ido dedicado a Aladro, apuntando que no ha querido ser muy mala, y que lo decía porque es muy inteligente.

La hermana de Terelu Campos no ha elegido a Lequio como todos pensaban, sino a Pepe del Real, al que ha denominado como "Bicho King" por sus comentarios cargados de ironía con la familia Campos, aunque ha reconocido que en el fondo le quiere mucho. El tertuliano ha correspondido a Carmen, a la que ha 'renombrado' como 'Pretty Campos', asegurando que a pesar de que Terelu se llevó la palma, Borrego la ha superado y actualmente es la más guapa de las Campos.

Sandra ha escrito en su pizarra "Corleone" en clara referencia al italiano, pidiendo que acompañasen el momento con la banda sonora de la película 'El padrino', que el ex de Ana Obregón ha contado que es su favorita. También Giovanna con "aristócrata del morbo", y Anita con "sarcassandro" porque el "sarcasmo y Alessandro van de la mano como el café y la cafeína" han elegido a Lequio, el favorito a la hora de poner motes a sus compañeros.

Por último, el italiano, que ha 'rebautizado' a Carmen como "la borreguita valiente", creando un mote "mezcla de ternura y humor jugando con su apellido sin ser ofensivo".