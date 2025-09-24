Agencias

Lluvias, tormentas y olas activan los avisos en Baleares y Cataluña, con precipitaciones de hasta 20 l/m2

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lluvias, tormentas y olas activan este miércoles los avisos en las Islas Baleares y en Cataluña, con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se darán en Girona, mientras que los avisos solo por lluvia se darán en Barcelona, Mallorca y Menorca. Además, los avisos por oleaje estarán en Menorca y en Girona.

La AEMET prevé para este miércoles que la Península y Baleares estén bajo la influencia de una vaguada atlántica y de un centro de bajas presiones situado en el sudeste de Francia. Así, desde primeras horas se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico oriental, este de Cataluña y norte de Baleares, con probabilidad de chubascos y tormentas que serán localmente fuertes de madrugada en litorales de Barcelona y Girona.

También durante la madrugada son probables las precipitaciones que serán localmente fuertes en el norte de Baleares y al final del día en litorales norte de Cataluña. En el resto de zonas predominarán nubes altas, con nubes bajas y/o bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y del sudeste peninsulares, así como en litorales occidentales de Alborán, donde pueden darse lluvias débiles.

Asimismo, se desarrollará una abundante nubosidad de evolución en el sudeste y sur, sin que se descarte algún chubasco o tormenta ocasionales en montaña. En Canarias se prevén intervalos nubosos con chubascos, que serán débiles en general en las islas montañosas.

En cuanto a las temperaturas máximas, no se esperan cambios en general y habrá descensos en zonas del tercio sur, zonas de la vertiente mediterránea y Canarias, así como aumentos en zonas de la Meseta y Galicia.

Respecto a las mínimas, estarán en descenso en el tercio nordeste y en aumento en entornos de Extremadura, Albacete, Málaga, suroeste de Andalucía y sur de Galicia. En el resto se esperan pocos cambios. Asimismo, se prevén heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en litorales, con intervalos de fuerte en el Estrecho y puntos de Alborán. Cierzo en el bajo Ebro y tramontana en Ampurdán, con intervalos de fuerte, que tenderán a disminuir en el bajo Ebro. En cuanto al resto, predominarán vientos flojos de componentes norte y este. En cuanto a Canarias, soplará alisio moderado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La inflación industrial vuelve a tasas negativas en agosto (-1,5%) por el abaratamiento de la energía

La inflación industrial vuelve a

EEUU dice que el Servicio Secreto investiga el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

EEUU dice que el Servicio

Mar Flores se revindica en plena polémica por sus memorias: "Tengo derecho a contar mi vida"

Mar Flores se revindica en

Al Shara mantiene un encuentro con líderes de la UE en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Al Shara mantiene un encuentro

Feijóo critica la "doble ruptura" entre Sánchez y sus socios tras tumbarse el traspaso de inmigración a Cataluña

Feijóo critica la "doble ruptura"