Lluvias, tormentas y olas activan los avisos en Baleares y Cataluña, con precipitaciones de hasta 20 l/m2

Lluvias, tormentas y olas activan este miércoles los avisos en las Islas Baleares y en Cataluña, con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se darán en Girona, mientras que los avisos solo por lluvia se darán en Barcelona, Mallorca y Menorca. Además, los avisos por oleaje estarán en Menorca y en Girona.

La AEMET prevé para este miércoles que la Península y Baleares estén bajo la influencia de una vaguada atlántica y de un centro de bajas presiones situado en el sudeste de Francia. Así, desde primeras horas se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el Cantábrico oriental, este de Cataluña y norte de Baleares, con probabilidad de chubascos y tormentas que serán localmente fuertes de madrugada en litorales de Barcelona y Girona.

También durante la madrugada son probables las precipitaciones que serán localmente fuertes en el norte de Baleares y al final del día en litorales norte de Cataluña. En el resto de zonas predominarán nubes altas, con nubes bajas y/o bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas altas del norte y del sudeste peninsulares, así como en litorales occidentales de Alborán, donde pueden darse lluvias débiles.

Asimismo, se desarrollará una abundante nubosidad de evolución en el sudeste y sur, sin que se descarte algún chubasco o tormenta ocasionales en montaña. En Canarias se prevén intervalos nubosos con chubascos, que serán débiles en general en las islas montañosas.

En cuanto a las temperaturas máximas, no se esperan cambios en general y habrá descensos en zonas del tercio sur, zonas de la vertiente mediterránea y Canarias, así como aumentos en zonas de la Meseta y Galicia.

Respecto a las mínimas, estarán en descenso en el tercio nordeste y en aumento en entornos de Extremadura, Albacete, Málaga, suroeste de Andalucía y sur de Galicia. En el resto se esperan pocos cambios. Asimismo, se prevén heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en litorales, con intervalos de fuerte en el Estrecho y puntos de Alborán. Cierzo en el bajo Ebro y tramontana en Ampurdán, con intervalos de fuerte, que tenderán a disminuir en el bajo Ebro. En cuanto al resto, predominarán vientos flojos de componentes norte y este. En cuanto a Canarias, soplará alisio moderado.