Laura Matamoros apoya incondicionalmente a su tía, Mar Flores, en la presentación de sus memorias

Laura Matamoros ha sido la única de la familia que ha acudido a la presentación oficial de las memorias de su tía, Mar Torres, 'Mar en calma'. Un gesto con el que ha demostrado que su relación con la modelo es buena y que le apoya en este momento clave de su vida.

"He llegado tarde, pero he llegado, que es lo importante, para apoyar a Mar, pero no solo para apoyarla sino para demostrarle que estamos aquí todos", decía la influencer. Además, aseguraba que "no" entiende que su hijo Carlo posara con su padre en el cumpleaños Terelu Campos y no haya acudido a la presentación.

En ese aspecto, Laura entiende que "cada uno al final sabe cuándo tiene que estar y dónde tiene que estar" y reflexionaba con que "a lo mejor apoyar en silencio también es su opción", pero dejaba claro que "no puedo hablar por el resto".

Sobre las memorias, Matamoros confesaba que no se las ha leído todavía, pero que su madre si lo ha hecho y "me ha contado que al final el libro es una biografía de su vida y se ha dado pie a cosas que no son agradables, pero que han pasado en su vida y que todos en la familia de alguna manera ya sabíamos".

Es por eso por lo que no cree que este libro desuna los vínculos familiares: "Yo creo que si ya estaba dividida... no hace falta un libro", ya que "los que estamos y hemos estado unidos desde el principio hasta el final no creo que nos desuna".

Por último, Laura ha sido preguntada por la supuesta pelea que tuvo con Mar Flores hace unos días en un festival y confesaba que "no" es verdad nada de lo que se ha dicho: "La gente habla de más, nos encontramos en un festival, hablamos, pero no es eso que dicen ni mucho menos".