Las tabletas Redmi Pad 2 Pro Series ofrecen una pantalla de 12,1 pulgadas y batería de 12.000 mAh con Snapdragon 7 Gen 4

Xiaomi ha presentado su nueva serie de tabletas Redmi Pad 2 Series que, compuesta por los modelos REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version y REDMI Pad 2 Pro 5G, que destacan por su pantalla inmersiva de 12,1 pulgadas, batería de 12.000 mAh, sonido envolvente y funciones de productividad.

Esta nueva serie de tabletas, que se ha dado a conocer en una presentación global celebrada este miércoles en Múnich (Alemania) ha sido diseñada para los usuarios que buscan "experiencias de entretenimiento inmersivas" en una pantalla de gran formato, ya sea para visualizar contenido como para juegos con imágenes vívidas.

En concreto, estas capacidades de las tabletas de la Redmi Pad 2 Series están impulsadas por una pantalla "ultra grande" de 12,1 pulgadas con resolución de 2,5K y tecnología Dolby Vision, que aporta una mayor precisión de color para ofrecer imágenes realistas.

Siguiendo esta línea, ofrece una frecuencia de refresco adaptativa de 120 Hz, lo que asegura la fluidez de movimientos de las imágenes ya sea para contenidos en 'streaming', como para juegos u opciones multitarea. Además, también incluye DC dimming y triple certificación TÜV Rheinland para minimizar la fatiga visual.

No obstante, se diferencia la versión REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version, que cuenta con una pantalla de nanotextura AG, que reduce el deslumbramiento y los reflejos hasta en un 97 por ciento. Asimismo, también ofrece una superficie similar a la del papel, lo que asegura una mejor experiencia a la hora de leer, dibujar o tomar notas.

Por otra parte, Xiaomi ha subrayado que junto a la pantalla grande y, para completar la experiencia de entretenimiento, estas tabletas integran un sistema de cuatro altavoces Dolby Atmos y Hi-Res Audio, que proporcionan un sonido "rico y envolvente". Estos altavoces ofrecen un aumento manual de volumen de hasta el 300 por ciento.

Para impulsar todas estas características, las nuevas Redmi Pad 2 Pro Series incluyen una batería de 12.000 mAh, que es una de las baterías para tabletas más grandes de la tecnológica. A ello se le suma una carga rápida de 22W y una carga inversa por cable de 27 W, lo que posibilita su uso como batería portátil.

En cuanto al rendimiento, están equipadas con el procesador Snapdragon 7s Gen 4 que, construido en un proceso de 4 nm, permite un rendimiento optimizado para aplicaciones exigentes en una pantalla grande.

Xiaomi ha subrayado igualmente que la experiencia de productividad está mejorada con su sistema HyperOS que, entre otras cosas, facilita la conexión con otros dispositivos. Además, también es compatible con funciones como la sincronización de llamadas, el portapapeles compartido, la sincronización de red y la función Home screen+.

Los usuarios también disponen de cámaras multidispositivo integradas para realizar videollamadas flexibles, como transmisiones en directo multiángulo conectando las cámaras de varios dispositivos. Además de todo ello, integran las capacidades de Google Gemini y Circle to Search de Google, impulsadas por inteligencia artificial (IA).

En lo relativo al almacenamiento, es ampliable hasta 2TB. Así, estas tabletas se han lanzado en los colores gris, plata y lavanda, con las variantes de 6 + 128 GB y 8 + 256 GB, para la Redmi Pad 2 Pro por 299,99 euros. En el caso del modelo Pro 5G, está disponible en gris y plata a partir de 379,99 euros.

Por su parte, el modelo Redmi Pad 2 Pro Matte Glass Version, está disponible en color gris con una variante de 8 + 256 GB, a partir de 349,99 euros.

Finalmente, Xiaomi ha detallado que las tabletas están acompañadas del Redmi Smart Pen, que ofrece capacidades de escitura y dibujo precisos con 4.096 niveles de presión y una latencia de milisegundos. Igualmente, el teclado de tamaño completo Redmi Pad 2 Pro Keyboard, ofrece una experiencia de PC con teclas espaciosas de 16 x 16 mm. En el caso de la funda Redmi Pad 2 Pro Cover, protege la tablet además de ofrecer un soporte práctico.