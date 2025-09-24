La Policía registra por orden de la Audiencia Nacional a un exviceministro y un empresario venezolanos

La Policía Nacional ha registrado por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y el empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt por una investigación sobre presunto blanqueo.

Así lo ha avanzado 'El Periódico' y lo han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que señalan que la orden del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 recayó en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Fuentes próximas a Villalobos, consultadas por esta agencia de noticias, han asegurado que el registro fue en cumplimiento de una comisión judicial rogatoria de la Fiscalía de Suiza por una investigación abierta en la que todavía no le han tomado declaración.

Y han recriminado que "de una manera arbitraria e infundada acuerdan una entrada y registro", antes de indicar que su defensa ejercerá acciones legales por la "desmedida" acción y mostrarse convencidos de su "absoluta inocencia".

En noviembre de 2022, la AN archivó una pieza del 'caso PDVSA' en la que estaba investigado Villalobos por presunto blanqueo junto con otras personas, en relación con el ingreso de unos fondos a favor de su matrimonio en Banco de Madrid.