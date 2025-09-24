Agencias

La ONU condena los ataques y amenazas contra la flotilla y pide una investigación

La oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado este miércoles las medidas de presión sobre la Global Sumud Flotilla y ha asegurado que "los ataques y amenazas" contra las personas que aspiran a llevar ayuda a la Franja de Gaza "desafían la lógica".

"Debe haber una investigación independiente, imparcial y completa sobre los ataques y el acoso con drones y otros objetos contra la Global Sumud Flotilla", ha reclamado el portavoz de la ONU, Thameen al Kheetan, que ha pedido además el cese inmediato de dichas acciones y que los responsables rindan cuentas.

La flotilla ha responsabilizado a Israel de los últimos incidentes, ocurridos además después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu vertiese amenazas públicas contra los barcos, a los que ha prometido no dejar llegar a Gaza bajo el argumento de que es una "zona de combate".

Al Kheetan no ha señalado a Israel, aunque sí ha apuntado que, como "potencia ocupante", debe garantizar que la población palestina recibe comida y suministros médicos y facilitar un mecanismo de reparto de ayuda "imparcial".

En este sentido, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado el fin "urgente" del "bloqueo" sobre la Franja y que la ayuda llegue a este territorio "por todos los medios posibles".

