La FIFA y la CONMEBOL debaten una posible ampliación a 64 selecciones para el Mundial de 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió este martes en Nueva York (Estados Unidos) con su homólogo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, para discutir la ampliación de la Copa del Mundo masculina de los 48 equipos que jugarán en 2026 a 64 selecciones de cara a 2030, cita que organizará España junto a Portugal y Marruecos y con participación de varios países sudamericanos.

En la reunión también estuvieron presentes Claudio Tapia e Ignacio Alonso, dirigentes de las federaciones argentina y uruguaya, junto a Ignacio Alonso y Yamandú Orsi, presidentes de Paraguay y Uruguay, respectivamente. Estos tres países albergarán partidos de la fase de grupos del Mundial 2030, en honor al centenario de la primera edición, celebrada en Uruguay en 1930, mientras que el grueso de la competición y su fase final, por su parte, se disputará en España, Portugal y Marruecos.

Es la primera vez que los dirigentes de la CONMEBOL debaten la propuesta directamente con Infantino, después de que un delegado de Uruguay la presentara por primera vez en marzo durante una reunión del Consejo de la FIFA. "Creemos en un Mundial 2030 histórico", escribió Domínguez en su cuenta de 'Instagram', compartiendo una foto con Infantino y otros altos cargos sudamericanos.

El diario argentino 'La Nación' dijo que el presidente del ente rector del fútbol mundial fue quien organizó la reunión y que apoya el plan de ampliación a 64 países. Hay que recordar que ya hubo un incremento de 32 a 48 participantes para el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. En el caso de que la FIFA apruebe esta nueva propuesta, se crearía un torneo con 128 partidos, el doble del formato de 64 encuentros que se disputó desde 1998 hasta 2022.