Gloria Camila, salvada frente a Adara, Jessica Bueno y Fani Carbajo en 'Supervivientes All Stars 2025'

Martes de 'Supervivientes: Tierra de nadie', y noche de salvación de cara a la tercera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2025' que tendrá lugar en la gala del jueves tras el adiós de Kike Calleja y Elena Rodríguez. En la lista de nominados, cuatro pesos pesados como Adara Molinero, Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila, que están protagonizando buena parte de las tramas de esta edición y que, antes de exponerse a la decisión definitiva de la audencia, se han enfrentado a la icónica ceremonia de salvación bajo los cubos de barro.

Muy nerviosas y ocultando sus rostros con las manos -tanto por protegerse del lodo como porque saben que esta expulsión marcará un antes y un después en la convivencia- han ido descubriendo a cuentagotas, con Laura Madrueño cortando las cuerdas dándole al momento toda la emoción y el dramatismo posible, quiénes siguen nominadas y tendrán que esperar al próximo jueves para saber si continúan en Honduras o si regresan a España antes de lo esperado.

La primera en llenarse de barro, Jessica, que se ha tomado la decisión del público con deportividad y una sonrisa de resignación; a continuación, el cubo de barro ha caído sobre Fani, que se lo esperaba y ha asegurado que "lo sabía" mientras sus compañeras le daban ánimos.

Con Gloria Camila y Adara en la estructura ansiosas por saber cuál de las dos sigue nominada y cuál se ha salvado y puede respirar tranquila una semana más, Laura Madrueño no alargaba más la agonía y comunicaba, a golpe de cubo de lodo cayendo sobre ella, que la audiencia ha decidido que se salve la hija de Ortega Cano y que sea la ganadora de 'GH Vip 7' la que se enfrente a la expulsión frente a Jessica y Fani.

Un golpe de efecto por parte de la hermana de Rocío Carrasco, que una vez más vuelve a contar con el apoyo incondicional del público y se perfila como la rival a batir en 'Supervivientes All Stars'. Fuerte, emocionada, y feliz porque su deseo es continuar en el concurso y seguir dándolo todo, Gloria ha dibujado un corazón con las manos mientras saltaba de alegría y agradecía a sus seguidores que la hayan salvado de nuevo.

Mientras Adara, que ha resurgido de sus propias cenizas y ya no quiere que sus fans la expulsen como le pidió a su madre cuando fue expulsada la semana pasada, ha reaccionado con seriedad y en silencio, Elena Rodríguez -presente en el plató de 'Tierra de nadie' con Jorge Javier Vázquez- ha confirmado que la hija de Rocío Jurado es una de las candidatas a llevarse el maletín: "tiene una personalidad arrolladora y no se deja llevar por nadie".