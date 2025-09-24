Agencias

Feijóo critica la "doble ruptura" entre Sánchez y sus socios tras tumbarse el traspaso de inmigración a Cataluña

Por Newsroom Infobae

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez al asegurar que no cuenta ni con mayoría parlamentaria ni con unidad dentro de la coalición, lo que a su juicio refleja una "doble ruptura entre Sánchez y sus socios".

En un mensaje publicado en la red social X, el líder de los 'populares' ha afirmado que "vuelve a confirmarse que esta legislatura hace tiempo que no va a ningún lado", después de que este martes el Congreso tumbara la delegación de competencias de inmigración a Cataluña con el voto en contra de PP, Vox y Podemos y dos diputados de Sumar.

"Ni mayoría parlamentaria ni siquiera unidad dentro del Gobierno. Doble ruptura entre Sánchez y sus socios. Vuelve a confirmarse que esta legislatura hace tiempo que no va a ningún lado", ha indicado Feijóo en su mensaje, citando una noticia sobre el rechazo de la Cámara Baja a tramitar la iniciativa legislativa.

Las declaraciones del líder de la oposición tienen lugar después de que este martes la proposición de ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la gestión de la inmigración decayera con el rechazo del Grupo Popular, Vox, Podemos y los diputados de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), así como el de UPN, Alberto Catalán, del Grupo Mixto, que han sumado 177 votos, mayoría absoluta.

A favor de tramitar la ley se han pronunciado los otros 173 diputados, de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y la otra mitad de Compromís (Agueda Micó), más el exministro José Luis Ábalos.

