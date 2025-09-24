Agencias

El tiroteo en un centro de ICE en Dallas deja dos muertos, entre ellos el atacante

Austin, 24 sep (EFE).- Un tiroteo este miércoles en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Dallas (Texas) dejó dos muertos, un inmigrante que estaba ahí recluido y el atacante, y varios heridos según informaron las autoridades estadounidenses.

La oficina del FBI local y la policía de Dallas rectificaron en una rueda de prensa la cifra que se tiene ahora de fallecidos en el ataque e indicaron que "ningún agente resultó herido" y que están investigando el hecho como un acto de "violencia selectiva". EFE

