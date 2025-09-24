Agencias

El tenista español Jaume Munar cae ante Berrettini en su debut en Tokio

Por Newsroom Infobae

Guardar

El tenista español Jaume Munar, número 40 del mundo, perdió este miércoles (4-6 y 2-6) en 1 hora y 36 minutos contra el italiano Matteo Berrettini en la primera ronda del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y que se disputa esta semana sobre pista dura.

El balear regresaba a las canchas tras el último Abierto de Estados Unidos, en el que firmó su mejor torneo en un 'Grand Slam' llegando a octavos de final, y después de representar a España en la Copa Davis, aunque no pudo con la superioridad del número 56 del ranking. Y lo hacía ante un complicado rival como Matteo Berrettini.

El italiano amenazó con romper el saque desde el principio del partido con hasta tres bolas de 'break' a su favor, pero no lo conseguiría hasta en el quinto juego, justo después de salvar un 0-40 con su saque. Esta rotura le pesó al mallorquín, que ya no dispuso de más opciones al resto en todo el set, perdiéndolo por 4-6.

Y el segundo parcial no pudo comenzar peor para Munar, que cedió su saque en el primer juego, yendo a remolque el resto del encuentro. Con el 1-2 en el marcador tuvo dos opciones para igualar el set, aunque le pasó lo mismo que al inicio del partido, no las aprovechó y al siguiente juego volvió a perder el servicio. Berrettini se mantuvo intratable y terminó cerrando el duelo con un 2-6.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Justicia europea confirma la retirada de la marca 'sequoïa' a una empresa española de frutas

Infobae

Diputados peruanos presentan una moción de destitución contra el ministro de Justicia por irregularidades

Diputados peruanos presentan una moción

UNICEF denuncia el asesinato de un niño cada 24 horas durante los diez días de violencia en la capital de Haití

UNICEF denuncia el asesinato de

Funcas avisa del deterioro de la balanza comercial con EEUU y China ante las "carencias" del modelo exportador

Funcas avisa del deterioro de

Mueren cinco personas en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

Mueren cinco personas en un