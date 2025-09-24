El presidente de Malaui reconoce su derrota en las presidenciales

El presidente de Malaui, Lazarus Chakwera, ha reconocido este miércoles su derrota en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 16 de septiembre frente al exmandatario Pether Mutharika pocas horas antes de que la Comisión Electoral publique los resultados definitivos de los comicios.

Chakwera, al frente del gobernante Partido del Congreso de Malaui (PCM), ha mantenido una conversación telefónica con su rival, el líder del opositor Partido Demócrata Progresista (PPD), en la que ha admitido que tiene una "ventaja insuperable" y le ha deseado suerte en su mandato como séptimo presidente de Malaui.

"Quiero que sepan que estoy plenamente comprometido a facilitar una transferencia de poder pacífica. Ya he dado instrucciones a mi equipo para que inicie los preparativos y brinde al gobierno entrante todo el apoyo necesario", ha subrayado durante un discurso a la nación recogido por la televisión estatal MBC.

El mandatario también ha denunciado irregularidades en el marco del proceso electoral y ha instado a la Comisión Electoral de Malaui (CEM) a llevar a cabo una investigación "transparente" al respecto. "Esto no significa necesariamente que el resultado que ha llevado a la victoria a Mutharika no sea creíble", ha agregado el mandatario.

El mandato de Chakwera, un antiguo profesor de teología de 70 años, ha estado marcado por la devastación causada en 2023 por el ciclón 'Freddy' y el aumento sostenido de la inflación, la devaluación de su divisa, la escasez de combustible y los cortes eléctricos a nivel nacional. Su gobierno se ha visto incluso afectado por acusaciones de nuevos casos de malversación y sobornos.

Chakwera aspiraba a obtener un segundo mandato frente a Mutharika, de 85 años y hermano del expresidente Bingu wa Mutharika, quien estuvo en el cargo desde 2004 hasta su muerte en 2012. La campaña electoral del líder del PPD, que ya gobernó el país entre 2014 y 2019, ha estado empañada por distintos problemas de salud. Un total de 17 candidatos se han presentado a las presidenciales.