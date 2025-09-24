El huracán Gabrielle se debilita mientras el NHC vigila dos sistemas con dirección a EEUU

Miami, 24 sep (EFE).- El huracán Gabrielle de categoría 3 se debilita durante su avance hacia las islas Azores de Portugal mientras el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) vigila dos sistemas en el Atlántico con potencial de convertirse en ciclones que se dirigen a Estados Unidos.

El organismo estadounidense afirmó que "Gabrielle continúa mostrando signos de un debilitamiento gradual" en el último informe, que lo ubicó a 1.200 millas o 1.935 kilómetros al oeste de las Azores, región autónoma de Portugal.

El fenómeno, que surgió hace una semana como tormenta tropical, presenta vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora o 175 kilómetros por hora con un desplazamiento de 25 millas por hora a 41 kilómetros por hora.

Aunque este ciclón no tocará tierra estadounidense, el NHC avisó que "las marejadas generadas por Gabrielle continuarán afectando las Bermudas durante los próximos dos días, y la costa este de los Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte y el Atlántico de Canadá durante el próximo día más o menos".

Por otro lado, el Centro Nacional de Huracanes vigila dos sistemas con posibilidad de impactar a Estados Unidos, uno en el Mar Caribe del este con un 80 % de probabilidades de convertirse un ciclón dentro de los próximos siete días, y otro en el Atlántico central con una probabilidad del 90 %.

El primero causará desde este miércoles lluvias y vientos en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y República Dominicana.

Hasta ahora se han registrado siete ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin y Gabrielle, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes. EFE

