Detenidos en Turquía un cómico y un rapero por un chiste considerado como ofensivo al islam

Las autoridades de Turquía han detenido a un cómico y un rapero por un chiste en el canal del primero sobre una de las enseñanzas de Mahoma relativa a la prohibición de la ingesta de alcohol, después de que la Fiscalía afirmara que las declaraciones podría suponer "una incitación al odio religioso".

Los detenidos son Bogac Soydemir, presentador del programa 'Soguk Savas', emitido en YouTube, y el rapero Enes Akgunduz, quien era su invitado, quienes se encuentran ahora a la espera de juicio por una broma sobre el 'hadiz' que indica que "el vino es la madre de todos los males", según ha informado el diario turco 'Cumhuriyet'.

La Fiscalía turca ha sostenido que ambos son sospechosos de "incitación al odio" por la broma, que fue realizada durante un segmento en el que tanto el presentador como el invitado cuentan chistes con el objetivo de que el otro se ría antes, parte de la programación del canal 'Cold War'.

Soydemir ya se ha disculpado a través de sus redes sociales y ha asegurado que el episodio ha sido retirado de la emisión. "Quiero disculparme a la gente a la que ofendí con un chiste que conté recientemente. No pretendía hacerlo. Normalmente intento ser sensible al contar mis chistes", ha sostenido.

"Sin embargo, pasamos a la parte de chistes por parte de los espectadores y ahí leí ese chiste por primera vez. En un primer momento pensé que era un juego de palabras, pero debí pensar en ello después. Me di cuenta cuando un amigo me lo contó. Es cierto, y me disculpo por ello", ha zanjado.

Las detenciones tienen lugar después del arresto en julio de cuatro dibujantes de la revista satírica 'Leman' por una caricatura de Mahoma y Moisés, que fue tildada de "flagrante provocación" por parte del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien tachó de "inmorales" a los responsables, imputados por un presunto de insutos a los valores religisos.