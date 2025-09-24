Carlo Costanzia deja en el aire si apoyará a Mar Flores en la presentación de sus memorias

Tras su polémico posado con su padre, Alejandra Rubio y Terelu Campos en el cumpleaños de su 'suegra' -un mensaje de unidad familiar como respuesta a la publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma'- Carlo Costanzia ponía tierra de por medio y, tras reencontrarse con su madre en el rodaje del programa de TVE, 'Decomasters', en el que ambos participan como pareja, viajaba a Italia con Costanzia di Costigliole para visitar a su abuela, que atraviesa un delicado trance de salud.

Sin embargo, y a pesar de que pudiese parecer lo contrario por la complicidad que ha derrochado públicamente con su padre, mientras que con la modelo se ha dejado ver de lo más frío durante las grabaciones del reality, el actor ha dejado claro que quiere mantenerse al margen de la guerra mediática que se ha desatado entre sus progenitores a raíz de la autobiografía de Mar, por la que su exmarido ya ha confirmado que va a tomar medidas legales.

"Yo estoy bien con todo el mundo" ha asegurado, desmintiendo así las informaciones que apuntan a que estaría enfadado con su madre por lo que cuenta en su libro.

Este miércoles Mar presenta públicamente sus memorias en un evento que se celebrará en Madrid y al que, se asegura, habría invitado a Carlo y a Alejandra, llegando a apuntarse a que habría extendido la invitación a Terelu Campos para zanjar los rumores de mala relación.

¿Veremos a la modelo posando con su hijo y con su nuera en un día tan especial para ella? Parece que tendremos que esperar a que empiece la presentación para saberlo, ya que Carlo, muy serio y con unos grandes auriculares puestos para ignorar a la prensa, ha dejado en el aire si piensa apoyar a su madre en el lanzamiento de su libro.