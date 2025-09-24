Camboya admite que sus tropas abrieron fuego de forma accidental en la frontera con Tailandia

El Ministerio de Defensa de Camboya ha admitido este miércoles que sus tropas han abierto fuego recientemente y de forma accidental en la frontera con Tailandia a pesar del estricto alto el fuego pactado a finales de julio entre las partes tras un breve conflicto abierto en la zona.

Así, las autoridades camboyanas han indicado que sus efectivos estacionados en la frontera realizaron dos rondas de disparos "accidentalmente". Desde entonces, las partes han estado en contacto y los problemas se han resuelto", tal y como indica un comunicado del Ministerio.

El Gobierno camboyano ha reiterado su compromiso a colaborar con Bangkok "a todos los niveles" para impulsar "la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en beneficio de los dos países".

Sin embargo, el Ejército tailandés insiste en que se trata de "otra violación" del alto el fuego alcanzado --algo que ha sido negado por la portavoz del Ministerio de Defensa camboyano, Maly Socheata--, según informaciones de la cadena tailandesa Thai PBS.

Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Preah Vihear, templo hindú situado en una zona en disputa, si bien los dos países acordaron a principios de agosto un plan de trece puntos que consolida un "estricto" alto el fuego en la frontera y que puso fin a varios días de un conflicto armado que dejó decenas de muertos.