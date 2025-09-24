Californiano es acusado de revelar información personal de empleada de Inmigración de EEUU

Los Ángeles, 24 sep (EFE).- Un hombre en California fue acusado de divulgar información confidencial de una abogada que representa al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) por las redes sociales e instar a atacar la vivienda de la víctima.

El hecho se produce en medio de denuncias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre ataques contra agentes y oficinas del ICE en varias partes del país, en un contexto marcado por la política de mano dura contra la inmigración impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Gregory John Curcio, de 68 años, fue detenido el 22 de septiembre por las autoridades federales tras publicar en Facebook la identidad de la abogada y señalar que era una "agente de ICE", según detalló en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El acusado, residente de Santa Mónica, una ciudad del condado de Los Ángeles, incluyó el domicilio y los datos personales de la abogada en el mensaje, junto con un llamado al público a atacar la vivienda.

Curcio, quien publicó el mensaje en al menos dos cuentas controladas por él, fue acusado formalmente este martes de violar una ley federal diseñada para la protección de las personas que desempeñan ciertas funciones oficiales.

La ley federal prohíbe hacer pública cierta información de empleados federales como el número de Seguro Social, la dirección particular, el número de teléfono fijo y celular, así como la dirección de correo electrónico personal de la víctima.

La abogada declaró a las autoridades que Curcio residía anteriormente en el edificio de apartamentos de su madre en Santa Mónica.

La mujer aseguró que nunca conoció al sospechoso, pero que este había acosado y amenazado a su madre durante años.

Un juez federal ordenó su encarcelamiento sin derecho a fianza y programó su comparecencia para el 14 de octubre.

El fiscal federal interino Bill Essayli subrayó en un comunicado que divulgar información confidencial a agentes y empleados federales es un delito grave, que pone en peligro la seguridad personal del agente y la de su familia.

De ser encontrado culpable, Curcio enfrenta hasta cinco años de prisión federal. EFE