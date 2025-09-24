Brasil da la bienvenida a su primer NH Collection

Minor Hotels ha anunciado el reposicionamiento de su propiedad en Curitiba, Brasil, que a partir de ahora operará bajo la marca premium NH Collection. El hotel, previamente conocido como NH Curitiba The Five, se convierte en el primer establecimiento de esta categoría en el país, dirigido a los segmentos corporativo y de ocio.

Este movimiento se enmarca en la estrategia de Minor Hotels para consolidar su presencia en Brasil, donde ya opera propiedades como el Tivoli Mofarrej São Paulo y el Tivoli Ecoresort Praia do Forte. La marca NH Collection celebra su décimo aniversario, con una presencia global de más de 100 hoteles en 24 países.

El hotel ha sido renovado para elevar su estándar de servicio y diseño. Se han incorporado 24 nuevas suites con balcón, servicio de atención personalizado y se han modernizado áreas clave como el lobby principal, que ahora cuenta con sonido ambiental, fragancias exclusivas y un 'welcome corner' con bebida de cortesía.

INNOVACIÓN EN DISEÑO Y GASTRONOMÍA.

El reposicionamiento incluye una mejora significativa en las habitaciones, con ropa de cama exclusiva y la integración de elementos artísticos y culturales locales. El hotel prevé la renovación total de dos suites de 90 m2 para principios de 2026, lo que elevará el número total de habitaciones a 176.

La oferta culinaria también ha sido uno de los pilares de la transformación. El restaurante Trinitas, bajo la dirección del chef Silvonei Souza, ofrece un menú contemporáneo con influencias mediterráneas, mientras que el Five Lounge Wine & Cocktail Bar propone una selección de vinos, cócteles y tapas de autor.

El NH Collection Curitiba se alinea con las tendencias de bienestar y sostenibilidad. El hotel ha renovado su gimnasio y ha ampliado su oferta de bienestar con rituales de bienvenida, menús temáticos y opciones vegetarianas y veganas.

Además, ha reforzado el uso de productos locales y sostenibles, la eficiencia energética y la reducción de plásticos, destacando su compromiso con la identidad regional.

"La transición a NH Collection es mucho más que un rebranding. El hotel ha sido completamente transformado para reflejar los valores esenciales de la marca", ha explicado Marco Amaral, vicepresidente de Operaciones y Desarrollo de Minor Hotels, destacando la atención al detalle y la conexión con la cultura local.