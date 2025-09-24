Antony rescata un punto europeo contra el Forest

El Real Betis empató (2-2) este miércoles en su debut en la Liga Europa contra el Nottingham Forest gracias a un gol en el minuto 85 del brasileño Antony, un punto importante y sufrido en La Cartuja para comprobar el nivel de la competición.

Los de Manuel Pellegrini, que dan el salto en Europa este año tras alcanzar el pasado curso la final de la Conference League, sufrieron ante un Forest capaz de remontar un gol en contra en un abrir y cerrar de ojos. El Betis empezó por delante pero no le duró la renta y tampoco encontró una reacción contundente.

Lo mejor para el conjunto bético empezó como terminó, con sendas acciones decisivas de Antony. Para abrir la lata, el ex del Manchester United buscó el hueco entre los centrales ingleses y le dio el balón a un Cédric Bakambu que definió a las mil maravillas con el 1-0 en el minuto 15. Sin embargo, a los tres minutos empató el Forest en una buena jugada, y en el 23' llegó el 1-2.

El doblete de Igor Jesus, quien formó en el once en lugar de Chris Wood, dio paso a un dominio y casi asedio del conjunto de Nottingham. Para la reanudación, Pellegrini movió banquillo, metió a Ricardo Rodríguez, Marc Roca y Riquelme, y el Betis recuperó el balón y protagonismo sobre el césped de La Cartuja, aunque el conjunto visitante no llegó a incomodarse del todo.

Al Betis le pudo la precipitación ante un rival encerrado, pero Pablo Fornals iluminó algo más el ataque local, volcado el equipo verdiblanco hasta que Antony apareció sin marca en el segundo palo para empatar (2-2). Para alegrías europeas y noches grandes se quedó el brasileño en el Betis que cayó de pie el pasado curso, ahora puntuando por la Liga Europa.