Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, en el punto de mira por vender online las joyas personales de su madre

Homenajeando la figura de su madre dos años después de su muerte, Alejandro Sancho decidía alquilar este verano la casa en la que María Jiménez vivió en Chiclana de la Frontera, Cádiz. Una propiedad compuesta por 4 apartamentos independientes de 25 metros cuadrados que ella misma decoró a lo Frida Kahlo para sus invitados, con jardín y una gran piscina, que su hijo ha convertido en un alquiler vacacional "a un precio razonable", no solo por motivos económicos sino para que el recuerdo de la icónica artista siga más vivo que nunca, convencido de que, de seguir entre nosotros, la andaluza estaría orgullosa de su iniciativa y encantada de abrir su hogar a sus fans.

Haciendo oídos sordos a las críticas que ha desatado su decisión de rentabilizar el que fue el refugio de su madre, y coincidiendo con el segundo aniversario de su fallecimiento -el pasado 7 de septiembre-, Alejandro ha ido un paso más allá y ha puesto a la venta en la web oficial de María Jiménez varias joyas personales de la cantante de 'Se acabó'.

Tal y como ha anunciado a través de la cuenta de Instagram de la artista -que ahora gestiona él- sus incondicionales pueden adquirir "piezas únicas y originales de mamá", entre las que se encuentran 12 collares y varias pulseras con unos precios que van desde los 15 a los 90 euros. Complementos que lució la artista en varias ocasiones -alguna incluso asegura que estaría bendecida por ella- y que han tenido una gran aceptación, ya que 24 horas después de publicarlas en sus redes sociales, la mayoría de las joyas están agotadas.

Sin embargo, Alejandro no se ha librado de la polémica tampoco en esta ocasión, ya que aunque algunos han aplaudido su iniciativa de deshacerse de algunas de las piezas del joyero personal de María para que sus seguidores tengan algo suyo, muchos no entienden cómo está vendiendo cosas con tanto "valor sentimental" para él y su familia. "No hay nada que entender, queremos que los tengáis" ha respondido rotundo.