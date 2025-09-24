Acciona.org extiende el servicio eléctrico en la provincia de Pampanga en Filipinas

Acciona.org, la fundación corporativa de Acciona, ha extendido su programa 'Luz en Casa' a la provincia de Pampanga en Filipinas para dar acceso a energía limpia a más de 140 personas en la comunidad de San Nicolás.

La fundación amplía de esta forma su área de actuación geográfica en el país, donde ya estaba presente con su programa de electrificación rural en comunidades de la provincia de Palawan desde 2022.

Así, se suministrará servicio eléctrico a los hogares que carecen de él mediante sistemas fotovoltaicos domiciliarios y con el soporte técnico de un centro de atención de proximidad gestionado por personas de la comunidad.

Esta iniciativa surge después de que el equipo de Gestión de Impacto Social de Acciona.org detectara necesidades energéticas en las comunidades colindantes a la zona de construcción de la línea de ferrocarril Malolos-Clark que está ejecutando Acciona.

En Filipinas, Acciona.org defiende beneficiar a más de 15.700 personas en más de 3.400 hogares, pequeños negocios, escuelas y otros centros comunitarios.