Agencias

Zelenski agradece a Trump sus "esfuerzos para poner fin a la guerra" en su encuentro con Kellog

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este lunes "su apoyo" al enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ante quien ha destacado también los "esfuerzos para poner fin a la guerra" del presidente del país norteamericano, Donald Trump.

"Me he reunido con el enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg", ha anunciado a través de su cuenta en la red social X, donde ha asegurado haberle informado de "la situación en el frente y los resultados de la contraofensiva cerca de Dobropillia y Pokrovsk", dos localidades situadas en la provincia de Donetsk, en el este del país.

Según ha relatado el mandatario ucraniano, en la conversación han abordado también "el desarrollo de la cooperación entre" Kiev y Washington, "incluyendo los acuerdos mutuamente beneficiosos sobre drones y la adquisición de armas estadounidenses que Ucrania ha propuesto a Estados Unidos".

"Agradezco a Keith Kellogg su apoyo y asistencia, y al presidente estadounidense Donald Trump sus esfuerzos para poner fin a la guerra y detener las matanzas", ha concluido Zelenski, mientras que ni Kellogg ni las autoridades estadounidenses se han referido al encuentro por el momento.

El pasado viernes, el enviado de Trump se reunió en Estados Unidos con la embajadora ucraniana en el país norteamericano, Olga Stefanishina, en una conversación en la que, según la diplomática, abordaron iniciativas como "un acuerdo a gran escala sobre drones que Ucrania propuso a Estados Unidos".

Zelenski, por su parte, se reunirá esta semana con el inquilino de la Casa Blanca para abordar las garantías de seguridad de Kiev en medio de la invasión rusa, según anunció él mismo este sábado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere un motorista de 42 años en Utrera tras chocar contra un árbol caído en la calzada en la N-IV

Muere un motorista de 42

El BNG defenderá hoy en el Congreso su propuesta para transferir a Galicia hasta 4.000 inmuebles de la Sareb

El BNG defenderá hoy en

Human Rights Watch denuncia que las deportaciones de EEUU a terceros países violan el Derecho Internacional

Human Rights Watch denuncia que

Carlo Costanzia rompe su silencio y deja clara su postura en la guerra entre sus padres

Carlo Costanzia rompe su silencio

Funcionarios de prisiones protestan hoy desde la sede del PSOE al Congreso por los "incumplimientos" de Marlaska

Funcionarios de prisiones protestan hoy