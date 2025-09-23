Agencias

Xi Jinping visita la región de Xinjiang con motivo del 70 aniversario de la fundación de la región autónoma

El presidente de China, Xi Jinping, ha visitado este martes Xinjiang, situada en el noroeste del país, con motivo del 70 aniversario de la fundación de la región autónoma y a pesar de las críticas vertidas contra su Gobierno por las supuestas violaciones de los Derechos Humanos de la población musulmana uigur de la zona.

El mandatario, que ha llegado a la localidad de Urumqi, capital regional, ha asistido allí a diversas actividades y celebraciones. A su llegada al aeropuerto, ha saludado a una multitud que se ha acercado a la zona, donde un grupo de niños le han hecho entrega de ramos de flores.

Así, ha liderado una delegación a la zona, en una inusual visita que es la primera de este tipo en la historia del Partido Comunista Chino, según informaciones recogidas por la agencia china de noticias Xinhua.

El presidente, que ha viajado hasta la zona junto al presidente del Comité Central de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, y el director de la Oficina General del Comité Central del partido, Cai Qi.

