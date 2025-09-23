Willy Hernangómez: "Pensaba que la adaptación tras volver de la NBA iba a ser más fácil"

El pívot del Barça Willy Hernangómez aseguró este martes que esta temporada empiezan "de cero con jugadores nuevos" y que tienen un "margen de mejora enorme", mientras que no ocultó, tras dos campañas un tanto complicadas como jugador blaugrana, que pensaba que su "adaptación tras volver de la NBA iba a ser más fácil".

"Creo que es un año en el que empezamos de cero con jugadores nuevos, con experiencia, y sobre todo creo que es un año en el que nos merecemos que las cosas vayan bien y que demos una alegría para la afición y para nosotros", señaló Hernangómez a los medios antes de la presentación de la temporada 25-26 de la Liga Endesa.

Para tener éxito, el madrileño apeló a trabajar "muy bien" y a darlo "todo. "Esperemos que sea un año bueno, pero no vamos a dar cosas por hechas sino que lo vamos a trabajar y sobre todo intentar dar alegrías a la afición después de estos dos años que creo que nos lo merecemos", subrayó.

A nivel personal, después de dos temporadas complejas en el conjunto blaugrana y un Eurobasket donde no le ha ido bien, confesó que "sí" está ante su momento más maduro mentalmente. "Es mi tercer año de vuelta en España después de estar siete de fuera en la NBA y simplemente pensaba que la adaptación iba a ser más fácil, pero cuesta mucho porque cada uno tiene sus tiempos, sus caminos", remarcó.

"Y yo creo que realmente ahora me encuentro bastante preparado para esto, para poder sobre todo disfrutar y aportar a mi equipo y a mi club. Y eso es lo que quiero hacer, disfrutar y dejarme la piel en cada partido, en cada entreno. Y ojalá que el resultado tenga esa pizca de suerte y acompañe", añadió al respecto. "Estoy muy contento, feliz, disfrutando muchísimo. Estoy intentando estar satisfecho con mi trabajo, de ayudar al equipo. Lo importante es que el equipo gane, será un año en el que lo daré todo", reiteró.

El pívot dejó claro que en la Lliga Catalana han visto "las cosas que hay que mejorar" y que les faltan "por trabajar". "Hay que ver la manera de creer en uno mismo, en el equipo, de trabajar, de ver las cosas que podemos ser capaces de hacer. El margen de mejora es enorme, la ilusión es altísima", remarcó el jugador del Barça.

Este se mostró también "supercontento" por la vuelta a las canchas del base Ricky Rubio. "A la gente que nos gusta el basket tenemos muchas ganas de ver su magia. A nivel personal me gusta verle tan feliz y contento de jugar al baloncesto", confesó.

Sobre las críticas recibidas a su rendimiento y al de su hermano Juancho en el Eurobasket, Willy Hernangómez apuntó que pronto se puso a entrenar con el Barça "dándolo todo". "Con lo que nos quedamos de este verano es seguramente con la rabia de lo que ha pasado y que cada uno va a usarla para tener mucho más ganas aún desde todo este año con nuestros clubes", advirtió.

Finalmente, el internacional reconoció también estar "feliz" por la llegada de Chus Mateo como nuevo seleccionador. "Le tengo mucho cariño, he compartido vestuario con él. Ojalá que pueda ayudarle en este reto chulo", comentó. "Para mí es un halago que se valore no sólo todo este verano sino toda mi carrera con la selección, ojalá que pueda ir para ayudar y aportar para lo que haga falta", sentenció tras los elogios del nuevo técnico a su figura.