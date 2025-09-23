Terelu Campos deja en el aire si continúa apoyando a Carlo Costanzia padre tras su entrevista

Carlo Costanzia di Costigliole se convirtió en el invitado 'estrella' de la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos. Dando un paso al frente tras los durísimos episodios que relata Mar Flores sobre su exmarido en sus memorias, la presentadora decidía posar junto al italiano, su hija Alejandra Rubio, y su yerno Carlo Costanzia, dejando claro su apoyo al abuelo de su nieto, y marcando las diferencias en su relación con la modelo, a la que ni siquiera invitó a la celebración.

Dos días después del cumpleaños, Terelu y Carlo padre se reencontraban en el plató de '¡De Viernes!', donde el aristócrata ha concedido una durísima entrevista arremetiendo contra su exmujer y anunciando medidas legales contra las falsedades que contaría en su biografía, que ha definido como "diabólica".

Lejos de posicionarse, la hermana de Carmen Borrego guarda silencio sobre las memorias de Mar, aunque sí ha aclarado que si no la invitó a su cumpleaños es porque no tienen una relación cercana como sí tiene con Costanzia di Costigliole, con el que ha compartido muchos momentos por el nieto que tienen en común.

En unos días tendrá lugar la presentación del libro de la modelo, y se especula que habría invitado no solo a su hijo y a Alejandra, sino también a la propia Terelu, buscando acabar de una vez por todas con los rumores de enemistad que las persiguen desde que sus hijos comenzaron su historia de amor.

¿Veremos a la presentadora apoyando a Mar en el lanzamiento de sus memorias tras su polémico posado junto a Carlo padre en su cumpleaños?

Una pregunta a la que la hija de María Teresa Campos prefiere hacer oídos sordos. Esquiva y visiblemente molesta por la presencia de la prensa mientras realizaba unas gestiones, ha guardado silencio sin revelar si asistirá a la presentación, y qué le han parecido las duras declaraciones del italiano contra la modelo.