tado lleva la IA a los sistemas de calefacción para impulsar la eficiencia energética, con AI Assist

tado ha lanzado AI Assist, una nueva solución basada en inteligencia artificial (IA) que lleva sus capacidades a la calefacción doméstica para impulsar la eficiencia energética, permitiendo ahorrar hasta un 55 por ciento más en las facturas energéticas, así como aumentar el confort y reducir las emisiones.

La compañía ha puesto de relieve cómo la calefacción y el agua caliente representan el 79 por ciento de la factura energética media de los hogares europeos. En este marco, el control de la calefacción y la eficiencia energética se plantean como una solución para, ajustando el consumo de los usuarios en base a sus necesidades, reducir el coste energético.

Es por ello que tado ha lanzado su nueva solución AI Assist que, impulsada por IA, aprende de los hábitos del usuario y de las características de cada vivienda para optimizar el consumo de la calefacción en tiempo real.

Esta herramienta redefine la calefacción inteligente al pasar de la automatización, donde los dispositivos siguen reglas preestablecidas, a la "verdadera inteligencia" basada en el aprendizaje automático, tal y como ha explicado la tecnológica en un comunicado.

Así, AI Assist ofrece funciones para una calefacción que aprende, predice y optimiza en tiempo real, basándose en el análisis de su entorno, lo que la hace más adaptable y eficiente. Como resultado, tado asegura que los usuarios podrán ahorrar hasta un 55 por ciento más en gasto energético, en comparación con el uso de los dispositivos de tado sin AI Assist.

Entre las funciones que ofrece este asistente, tado ha señalado que ofrece calefacción adaptativa, que aprende de las características únicas de calentamiento y enfriamiento de cada habitación y, en base a ello, ajusta con precisión el control de los Termostatos de Radiador Inteligente, optimizando el confort de los usuarios.

También ofrece una opción de precalentamiento, que predice el momento en el que el usuario volverá a casa y precalienta el hogar automáticamente para que el espacio ya disponga de una temperatura acertada.

Con Energy IQ, tado ha explicado que el asistente ofrecerá información detallada sobre dónde y cómo se está utilizando la energía. Esto permite mantener informado al usuario y ayudarle a tomar decisiones más inteligentes de gestión energética.

Además, integra igualmente un modo de vacaciones, que posibilita configurar la calefacción para que se adapte a ausencias prolongadas de los usuarios, evitando así consumos innecesarios.

ENTRENAMIENTO Y REDUCCIÓN DE EMISIONES

Para desarrollar AI Assist, el cofundador de tado, Christian Deilmann, ha señalado que la compañía ha utilizado redes neuronales profundas entrenadas con más de 120.000 millones de horas de datos de calefacción anónimos, recopilados de más de un millón de hogares durante 15 años.

Es por ello que AI Assist "no solo reacciona, sino que piensa por adelantado y se adapta a tu vida para aumentar el confort y el ahorro", ha manifestado Deilmann, al tiempo que ha subrayado que esta solución es una "clara señal" de hacia dónde avanza la gestión de la energía en el hogar.

Por otra parte, tado también ha apuntado que la calefacción es "una de las mayores fuentes de emisiones domésticas en Europa". Al respecto, ha señalado que, según sus análisis, si todos los hogares españoles adoptaran AI Assist, las emisiones de CO2 equivalente se reducirían hasta en 14,62 millones de toneladas. Esto es equiparable a retirar 8,3 millones de coches de combustión de la carretera.

DISPONIBILIDAD EN LA GAMA TADO X

AI Assist se apoya en Auto Assist, el servicio de suscripción de tado, que automatiza la geolocalización y la detección de ventanas abiertas. Por tanto, según ha detallado la compañía, por el mismo precio de suscripción de 29,99 euros al año o por 3,99 euros al mes, los usuarios podrán acceder al conjunto de funciones avanzadas impulsadas por IA de AI Assist.

En cuanto a su disponibilidad, AI Assist se ha lanzado para todos los clientes de la gama de dispositivos tado X lanzados en 2024, como parte de la suscripción de la compañía. Esto incluye el Termostato Inteligente X, el Termostato de Radiador Inteligente X, el Sensor de Temperatura Inalámbrico X, el Optimizador de Bomba de Calor X y Bridge X.