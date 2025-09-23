Shark Glam, el revolucionario moldeador multifunción para lograr peinados infinitos desde casa

SharkNinja, empresa de diseño de productos y tecnología reconocida a nivel mundial, lanza en España su última innovación en peinado: Shark Glam, el moldeador multifunción premium que combina la versatilidad del moldeado con aire junto a placas de cerámica con control de temperatura para lograr resultados profesionales desde tu propia casa y sin apenas esfuerzo.

La tecnología pionera que utiliza este producto -basada en un potente flujo de aire y cerámica con control de temperatura-, reinventa el tradicional moldeado con aire, abordando las necesidades específicas de los tipos de cabello rizados y afro (que requieren calor y flujo de aire precisos para estilizar eficazmente sin dañar el pelo por el calor), a la vez que proporciona un moldeado suave y eficiente para los tipos de cabello lisos y ondulados.

La tecnología Heat Sense monitorea la temperatura 1.000 veces por segundo y la regula para que nunca exceda los 150°C y cuide la salud del cabello, mientras que la tecnología Scalp Shield, aprobada por estilistas y desarrollada por dermatólogos, protege el crecimiento del cabello del calor extremo. Además, la función Gloss Lock proporciona un alto brillo de 24 horas en cabello seco para añadir el toque final a cualquier look.

Diseñado para reemplazar múltiples herramientas tradicionales con el GlamStyler Suite, Shark Glam abre la puerta a un mundo de estilos infinitos. La variedad de cabezales que incluye permite un moldeado rápido y peinados que duran todo el día. Ya sea que quieras secar, rizar, alisar, añadir brillo o simplemente mantener la forma natural de tu melena, ¡todo es posible con una sola herramienta!

SHARK GLAM LLEGA CON TRES SISTEMAS, EQUIPADOS CON CABEZALES GLAMSTYLER SUITE DISEÑADOS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA TIPO DE CABELLO:

Disponible en todos los sets:

- Shark Glossi Hot Tool & Air Glosser: cepillo redondo de cerámica con flujo de aire y forma de lágrima que permite un mejor acceso a las raíces para un alisado de principio a fin. Su diseño previene enganches y posibles daños al cabello, secando rápidamente con volumen, brillo y sin encrespamiento.

- Shark Silki Hot Tool & Air Straightener: plancha de aire con placas de cerámica con control de temperatura que te permite secar y alisar el cabello mojado para un acabado suave y sedoso, sin daños por el calor. La Tecnología Heat Sense monitorea y regula la temperatura para un moldeado rápido y eficiente.

- 32mm Air Coanda Curlers: riza el cabello en segundos sin daños por el calor para rizos con volumen y duraderos.

- Boquilla concentradora: dirige el flujo de aire para un peinado elegante y sedoso.

Además, disponible solo en Shark Glam - Liso/ondulado, encontramos el sistema FrizzFighter: tecnología Coanda con doble corriente de aire que ayuda a reducir el encrespamiento, controlar los cabellos rebeldes, y potenciar el brillo.

Y, si tu opción es Shark Glam - Liso, Ondas y Rizos Definidos, tendrás disponible un difusor para definir rizos: definición natural de rizos y estilizado rápido y uniforme de la raíz a las puntas. Púas extensibles para adaptarse a cualquier longitud de cabello.

En SharkNinja, la innovación comienza resolviendo problemas reales del consumidor, con el objetivo de mejorar la vida diaria a través de los productos en los que la gente confía todos los días. Shark Beauty no es una excepción, ya que aporta un enfoque de ingeniería y tecnología a la industria de la belleza que está reflejado en Shark Glam.

"Shark Glam fue diseñado para abordar una necesidad insatisfecha, especialmente con el cabello texturizado", afirma Kleona Mack, CMO de Shark Beauty. "Los tipos de cabello rizados y afro han sido desatendidos durante mucho tiempo en la categoría de herramientas de estilizado y sabíamos que era hora de subir el listón. Nos desafiamos a nosotros mismos y a nuestros ingenieros a desarrollar innovaciones que resolvieran frustraciones reales de moldeado, desde el daño por calor y los kits de accesorios desordenados hasta la falta de opciones efectivas para el cabello texturizado, al mismo tiempo que ofrecemos resultados de alto rendimiento para los tipos de cabello lisos y ondulados. Es un verdadero reflejo de nuestra misión 'Para Todo Tipo de Cabello (For All Hairkind)" añade.

En 2021, Shark Beauty presentó su plataforma "For All Hairkind", una misión para ofrecer productos versátiles e inclusivos para todos los tipos de cabello y niveles de habilidad. Así, el enfoque de inclusión del consumidor está presente en cada etapa del desarrollo del producto. Además, cada lanzamiento debe cumplir con la "tarjeta de puntuación" de la marca "For All Hairkind", garantizando resultados de cinco estrellas en todos los tipos de cabello antes de salir al mercado.

En 2025, Shark ha consolidado este compromiso con la creación del Consejo Asesor de Cabello Texturizado, un colectivo diverso de profesionales de salones de belleza, formadores y especialistas dedicados a proporcionar información basada en las necesidades del cabello tipo rizados y afro durante todo el proceso de desarrollo del producto.

Shark Glam está ya disponible para su compra en España en la web de Shark Beauty desde 399,99 euros y estará disponible muy pronto en las principales tiendas de electrónica de todo el país. ¿A qué estás esperando para conseguir tu moldeador multifunción y conseguir resultador profesionales e infinitos en casa sea cuál sea tu tipo de cabello?