Agencias

Rusia se desvincula de los drones en Dinamarca y denuncia una ola de "acusaciones infundadas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha salido al paso de cualquier potencial sospecha sobre la vinculación de Rusia con los drones detectados en las inmediaciones del aeropuerto de Copenhague y ha llamado a ignorar toda "acusación infundada" sobre este u otros incidentes.

En este sentido, ha acusado a los gobiernos occidentales de mantener un flujo constante de acusaciones, días después de que Rusia también fuese señalada por la incursión de drones o cazas en el espacio aéreo de Polonia, Estonia y Rumanía.

"Hacer acusaciones infundadas constantemente hace que ya no tengamos en cuenta las declaraciones", ha dicho Peskov, según la agencia Interfax. "Un país que asume una postura seria no debería repetir estas acusaciones infundadas una y otra vez", ha alegado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sí ha apuntado hacia Moscú al valorar el incidente de Copenhague, pero tanto la Policía como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se han limitado a confirmar la apertura de investigaciones sin señalar culpables.

Frederiksen sí ha advertido de que "es el ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha" y lo ha vinculado con las violaciones del espacio aéreo en el este de Europa, así como con el ciberataque que afectó el pasado fin de semana a aeropuertos de varios países.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

OPPO presentará la nueva serie Find X9 el 16 de octubre, que llegará con el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9500

OPPO presentará la nueva serie

Imputado en EEUU un hombre por apuntar con un láser al helicóptero en el que viajaba Trump

Imputado en EEUU un hombre

Miguel Ángel Gil Marín: "Con la Superliga cometí un error, estaba yendo en contra de mis principios"

Miguel Ángel Gil Marín: "Con

La OTAN promete una respuesta "firme" ante las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de los aliados

La OTAN promete una respuesta

Fundación Ecoalf, Ecoembes y Fundación Santander recogen 225 toneladas de residuos en el mar con boyas inteligentes

Fundación Ecoalf, Ecoembes y Fundación