Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk, en el este de Ucrania

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la toma de una nueva localidad en la provincia ucraniana de Donetsk (este), epicentro de sus progresos sobre el terreno durante los últimos meses en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han llevado a cabo acciones decisivas para liberar la localidad de Pereyézdnoye, en la República Popular de Donetsk", ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en su cuenta en Telegram, sin que el Ejército ucraniano se haya pronunciado al respecto.

Donetsk es, junto con Lugansk, Zaporiyia y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.