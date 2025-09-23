Agencias

Rusia anuncia el derribo de unos 20 drones lanzados por Ucrania contra Moscú

Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que sus sistemas de defensa aérea han destruido alrededor de una veintena de drones lanzados por Ucrania contra la capital, Moscú, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado a través de su cuenta en Telegram que entre las 22.00 horas del lunes y las 8.00 horas de este martes (hora local) han sido derribados 19 aparatos no tripulados, que se suman a varios más interceptados durante la tarde del lunes.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que entre la medianoche y las 7.00 horas (hora local) han sido destruidos 69 drones ucranianos en Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Moscú, Rostov, Riazán, Samara, Saratov y la península de Crimea, anexionada en 2014, sin más detalles sobre el número de derribos en cada región.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército ucraniano ha afirmado en su cuenta en la red social Facebook que las tropas rusas han lanzado 115 drones contra el país, antes de sostener que 103 han sido destruidos, igualmente sin facilitar informaciones sobre víctimas o daños materiales.

