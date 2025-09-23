Agencias

Rubio destaca ante Al Shara la "oportunidad" de Siria para construir "una nación estable y soberana"

Por Newsroom Infobae

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha destacado este lunes la "oportunidad" que tiene Siria para construir "una nación estable y soberana" ante el levantamiento de sanciones contra Damasco por parte de Washington, en el marco de su reunión con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha abordado con Al Shara los "esfuerzos antiterroristas en curso (y) las iniciativas para localizar a los estadounidenses desaparecidos" en el país árabe, así como "la importancia de las relaciones entre Israel y Siria para lograr una mayor seguridad regional", según ha informado en un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Asimismo, Rubio se ha encontrado con su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, con quien ha mantenido una conversación en la que ambos responsables han discutido sobre "maneras de fortalecer las relaciones sirio-estadounidenses", según ha relatado Al Shaibani a través de su cuenta en la red social X.

"Durante la reunión, enfatizamos la necesidad de levantar las sanciones y apoyar al Gobierno sirio en la fase de reconstrucción y desarrollo", ha afirmado el titular de Exteriores sirio. "También discutimos las perspectivas de cooperación estratégica en los campos político, de seguridad y económico, y las formas de desarrollar una relación equilibrada que sirva a los intereses del pueblo sirio y contribuya a lograr la estabilidad y la prosperidad en Siria y la región", ha agregado.

El encuentro se ha producido a raíz de la llegada de los dirigentes al país norteamericano, donde Al Shara se convertirá en el primer presidente de Siria en intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1967, en un escenario en el que Damasco busca el levantamiento generalizado de las sanciones impuestas contra su país durante el mandato de su predecesor, el dictador Bashar al Assad, y tras agradecer al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, su "decisión rápida, valiente e histórica" en este sentido.

