River, Sao Paulo, Estudiantes y Racing juegan con la advertencia: "No hay mañana"

Redacción Deportes, 22 sep (EFE).- La derrota en casa por 1-2 ante Palmeiras, el golpe por 2-0 de Liga de Quito, la caída por 2-1 en el Maracaná ante Flamengo y el 0-1 que sacó Racing del José Amalfitani han dejado sin mucho margen a River Plate, Sao Paulo, Estudiantes y Vélez Sarsfield de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.

Los resultados de los partidos de ida de los cuartos de final jugados entre el martes y el jueves de la semana pasada han dejado en riesgo los intereses de Argentina, que ha poblado esta fase con cuatro representantes, todos con antecedentes de campeón.

La única serie entre equipos argentinos favoreció a Racing Club, que el martes ganó a domicilio por la mínima a Vélez y este 23 de setiembre cerrará en casa.

Racing, campeón de la Libertadores de 1967, hace ya 58 años, conquistó la Copa Sudamericana del año pasado. Al frente tiene a Vélez, que alzó el título de 1994.

Peor para River. La suerte le dio la espalda en el Monumental y por eso este miércoles tendrá que apelar a la épica para sorprender a Palmeiras en el Allianz Parque y remontar un 1-2 que por ahora parece contundente.

Este emparejamiento insinúa de momento un mejor presente para el equipo verdiblanco, que ganó los títulos de 1999, 2020 y 2021, en tanto que la historia del conjunto millonario argentino la enriquecen las conquistas de 1986, 1996, 2015 y 2018.

El jueves Estudiantes de La Plata, campeón de la Libertadores en 1968, 1989, 1970 y 2009, tendrá que 'ganar o ganar' con suficiencia en el estadio Jorge Luis Hirschi a uno de los fuertes candidatos al título, Flamengo, que ya alzó la copa en 1981, 2019 y 2022.

Las otras apuestas

Entre las bazas brasileñas, el encopetado Sao Paulo, ganador en 1992, 1993 y 2005, dio muestras de ser el que más flojo presente tiene, comparado con el de Flamengo y Palmeiras, primero y tercero del 'Brasileirao'.

El tricolor paulista, que ahora dirige el argentino Hernán Crespo, es séptimo del torneo local.

Palmeiras y Liga de Quito consiguieron triunfos contundentes en los partidos de ida de cuartos de final.

El equipo ecuatoriano es el único 'extranjero' que se infiltró en una fiesta que parecía reservada para equipos argentinos y brasileños.

No obstante, Liga de Quito no es un equipo ajeno a las celebraciones internacionales: en 2025 busca sumar su segunda Libertadores a la que ganó en 2008, en su palmarés también están las versiones 2009 y 2023 de la Copa Sudamericana, así como los títulos de la Recopa Sudamericana de 2009 y 2010.

La clasificación de goleadores de la Copa Libertadores la encabeza con 7 el delantero de Racing Adrián Emanuel 'Maravilla' Martínez, nacido hace 33 años en la ciudad argentina de Campana.

Con 5 dianas siguen el rastro de 'Maravilla' Martínez el brasileño de Internacional Alan Patrick, el argentino de Alianza Lima Hernán Barcos, su compatriota del Palmeiras José Manuel 'Flaco' López, el argentino de Vélez Maher Carrizo y el boliviano de Bolívar Ramiro Vaca.

- Partidos de vuelta de los cuartos de final:

23.09: Racing (ARG) - Vélez Sarsfield (ARG) Ida: 0-1

24.09: Palmeiras (BRA) - River Plate (ARG) Ida: 1-2

25.09: Sao Paulo (BRA) - Liga de Quito (ECU) Ida: 2-0

25.09: Estudiantes (ARG) - Flamengo (BRA) Ida: 2-1

Por Hernán Bahos Ruiz