Raquel Arias, íntima amiga de Gabriela Guillén, estalla sin piedad contra Bertín Osborne

Raquel Arias es una de las mejores amigas de Gabriela Guillén y uno de sus grandes apoyos desde que se convirtió en madre junto a Bertín Osborne. Y aunque apoya a la esteticien en todas sus decisiones, no ha dudado en explotar públicamente contra el artista, revelando que a pesar de su exclusiva presentando a su hijo David el pasado agosto, continúa sin hacerse cargo del menor y todavía no hay acuerdo por la pensión de manutención del pequeño, que en diciembre cumplirá dos años.

"Bueno, esa portada tenía que salir en algún momento. A mí también me impactó mucho, creo que Gabriela tendría que haber salido más en la portada, que al final es la que está cuidando al peque, más que Bertín. Pero bueno, él es muy conocido y era el atractivo, aunque creo que no ha sido justo" ha comentado, reivindicando que la paraguaya es "la que lleva desde el minuto uno del embarazo, con todo lo que ha ido pasando en todo este tiempo, como bien sabéis, creo que se la merece la madre y no él el padre, que es la que está cuidando al pequeño".

Implacable, Raquel apunta que "queda muy buen una portada, queda muy bien, soy el padrazo del año, pero yo sigo esperando que él se haga cargo como padre de su hijo". "Padrazo del año pues no sé dónde, porque si es él el padrazo del año, mal vamos, mal vamos. Ellos están en contacto, pero creo que tiene que ya dar el paso en algún momento y hacerse cargo de su hijo" asegura.

Y es que como ha revelado, Bertín todavía no ha pagado la pensión de manutención que tendría que pasarle a Gabriela: "Nada, nada. Por eso digo que me sorprende que con todo esto que está pasando, que si la portada, ahora parece que todo está de maravilla... pero ya estamos esperando un año y pico ya que tiene el pequeño para que le dé su manutención, que es lo que le corresponde" sentencia.

A pesar de no estar cumpliendo con sus obligaciones como padre, Raquel desvela que su amiga sí tiene contacto con el cantante porque "ella quiere que las cosas estén bien, quiere que su hijo tenga a su padre, pero que actúe como padre". "Ella de momento no ha recibido absolutamente nada, entonces al final ir alargando las cosas y limpiar la imagen a mí no me sirve para nada" afirma demoledora con Bertín.