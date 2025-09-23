Patricia Cerezo se pronuncia sobre la doble boda de Paloma Cuevas y Luis Miguel

Paloma Cuevas y Luis Miguel forman desde 2022 una de las parejas más enamoradas y sólidas del panorama internacional y, a pesar de que prefieren vivir su felicidad alejados del foco mediático, ha trascendido que estarían planeando formalizar su relación dándose el 'sí quiero' por partida doble en los próximos meses.

Primero, una boda civil en Madrid a la que asistirían tan solo sus seres queridos más cercanos, y, semanas después, una gran fiesta en México -país natal del cantante- para celebrar su amor con sus respectivas familias y amigos.

Planes de convertirse en marido y mujer por los que habrían brindado el pasado 11 de septiembre en la celebración con la que Luis Miguel sorprendió a Paloma en su 53 cumpleaños, organizando una cena íntima en el exclusivo hotel Four Seasons de la capital a la que asistieron, entre otros, los padres de la diseñadora; Raúl González y Mamen Sanz; Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón; Cristina Yanes; Gema Ruiz; o Patricia Cerezo y Kiko Gámez.

"Muy bien, con intimidad, con pocos amigos, en familia y muy bien, muy emotivo. La verdad es que, Paloma y yo somos amigas desde hace más de media vida y llevamos celebrando muchas cosas, hemos vivido muchos momentos y, bueno, los días bonitos hay que celebrar" nos ha contado Patricia en su reaparición este lunes en los Premios Yummy al talento gastronómico.

¿Anunciaron durante el cumpleaños Paloma y el cantante su doble boda en Madrid y en México? Como ha asegurado sorprendida la presentadora, "ah, no sé, yo no, vamos, no tengo yo nada, no tengo nada. No, no, no, no me consta". "Ya nos enteraremos" ha apuntado con una sonrisa, demostrando su lealtad a la ex de Enrique Ponce.

Hablando de bodas, Patricia atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida al lado de Kiko, con el que comenzó su historia de amor en 2021 tras su separación de Ramón García después de 24 años de matrimonio. De ahí que, sin ocultar lo enamoradísima que está del empresario, confiese que si se "atreviese" a pedírselo, a ella le gustaría volver a vestirse de novia: "Ya lo he dicho, que son los pasos lógicos en una pareja y claro, me encantará. Yo, mi proyecto de vida es con él. Sí, sí, sí".